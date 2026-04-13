Tenían 200 gramos de cocaína en Cipolletti y evitaron la prisión tras un acuerdo con una donación económica

Tres personas fueron condenadas en Roca por tenencia de cocaína tras un juicio abreviado y recibirán penas condicionales. Foto Archivo/Juan Thomes.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Roca condenó a tres integrantes de una misma familia por el delito de tenencia simple de estupefacientes, tras homologar un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y la defensa. La resolución alcanzó a los imputados, quienes recibieron penas de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, además de multas económicas y reglas de conducta por el término de dos años.

Un allanamiento clave en Cipolletti

El hecho investigado se remonta al 4 de mayo de 2023, cuando personal de la Policía Federal realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Jorge Newbery, en Cipolletti.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron un total de 208,1 gramos de cocaína distribuidos en distintos sectores del domicilio, además de seis plantas de marihuana, una balanza de precisión, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Según se detalló en la causa, la sustancia estaba fraccionada en bolsas y recipientes, lo que en una primera instancia llevó a la fiscalía a imputar el delito de tenencia con fines de comercialización agravado por la participación de tres o más personas.

Cambio de calificación y acuerdo

Sin embargo, durante el avance del proceso, el Ministerio Público Fiscal revisó la prueba reunida y concluyó que no se podía acreditar con certeza el destino de comercialización.

El auxiliar fiscal explicó que, si bien “la cantidad y la forma de distribución podían sugerir esa finalidad”, las tareas de vigilancia y seguimiento “no permitieron comprobar de manera fehaciente maniobras de venta”.

En ese contexto, las partes acordaron recalificar el hecho como tenencia simple de estupefacientes. Además, se descartó que la droga fuera para consumo personal, debido a que la cantidad excedía lo considerado de “escasa cantidad”.

Condena condicional y reglas de conducta

El tribunal, a cargo del juez Alejandro Silva, consideró válido el acuerdo y destacó que los imputados carecen de antecedentes penales, lo que fue clave para fijar una pena de cumplimiento condicional.

Además de la condena, se establecieron reglas de conducta por dos años: fijar domicilio, abstenerse de consumir drogas o abusar de alcohol y someterse a controles periódicos.

Como parte de las condiciones, cada uno deberá realizar una donación de 300 mil pesos a la Fundación Niquihue, que podrá abonarse en tres cuotas mensuales.

Qué pasará con los bienes secuestrados

La sentencia también ordenó la destrucción del material estupefaciente incautado y de los elementos vinculados, como las balanzas utilizadas.

En tanto, el dinero secuestrado será destinado a cubrir las multas, costas judiciales y parte de la donación impuesta. Los teléfonos celulares y una suma en moneda extranjera deberán ser restituidos.