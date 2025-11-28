Marchan en Catriel y exigen justicia por las víctimas de la tragedia en la Ruta 22: «Que este dolor no quede en silencio»

Se cumplió una semana de la tragedia en la Ruta 22 que conmocionó a todo Río Negro. El choque dejó como saldo un total de cuatro muertos, todos integrantes de una familia que se encontraba en medio de un viaje a Las Grutas por el fin de semana largo. Este viernes Catriel, ciudad de donde eran oriundos, marchará para pedir justicia por Liliana, su hija Carina y sus pequeños nietos.

La convocatoria fue lanzada por familiares y allegados de las víctimas. Informaron que la marcha se realizará este viernes 28 de noviembre a las 19 y la concentración se hará en la Plaza de la Familia ubicada entre la Avenida San Martín y Avenida Roca.

«Como familiares y seres queridos de Liliana, Carina y los niños, convocamos a toda la comunidad a acompañarnos en un profundo y necesario pedido de Justicia», señalaron y sobre el final, expresaron: » Necesitamos que este dolor no quede en silencio y que nuestra voz llegue más lejos y más fuerte».

Solicitaron, para quienes asista la movilización, que se acerquen con una antorcha o vela.

Cómo fue el trágico choque de la Ruta 22

El fatal episodio que conmocionó a toda la región del Alto Valle y a la provincia de Río Negro se registró este viernes, cerca de la 7 de la mañana. El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, informó a Diario RÍO NEGRO que el caso es investigado y se busca esclarecer con precisión la modalidad del impacto, pero adelantó algunos detalles de lo que sucedió.

De esta manera relató que el choque fue entre dos vehículos, una camioneta Amarok conducida por un joven de aproximadamente 28 años y una Ford Ecosport en la que viajaba una familia oriunda de Catriel compuesta por cinco personas, entre ellas las víctimas fatales.

Desde la Fiscalía indicaron que la Ecosport que circulaba en sentido oeste-este se había estacionado sobre el margen de la Ruta Nacional porque se le había caído parte del equipaje y fue en ese instante que, a pocos kilómetros de Allen, fue alcanzado desde atrás por la camioneta Amarok que circulaba a alta velocidad. Por el impacto, el vehículo menor fue arrastrado varios metros y poco después se incendió.

Inicialmente, se informó que cuatro personas viajaban en la Ecosport, de las cuales tres habían fallecido. Sin embargo, cerca del mediodía, durante la extracción de los cuerpos, las autoridades hallaron una cuarta víctima y una mascota. De esta manera, se confirmó que en el vehículo viajaban cinco personas y un perro.

González precisó que las víctimas eran dos mujeres y dos niños, una nena y un nene. Posteriormente, se conoció la identidad de ellas: Liliana Cocuzza, una reconocida doctora de la ciudad de Catriel; y su hija Carina Gutiérrez, tía de los pequeños también involucrados en el hecho.

Tragedia en la Ruta 22: un sobreviviente y un conductor detenido

El conductor de la Ecosport fue el único sobreviviente. El hombre de unos 65 años, marido de Cocuzza y abuelo de los pequeños, fue derivado con heridas y estado de shock al hospital local.

En tanto el conductor de la Amarok, se supo que era un joven de 28 años oriundo de Allen, quedó detenido y ya se le formularon cargos por el cuádruple homicidio.

. El abogado querellante Marcelo Hertzriken Velasco, representante de los familiares de todas las víctimas, aseguró que las pruebas reunidas en las primeras 72 horas son «contundentes» y permiten sostener cargos firmes contra Axel Adrián Araneda.