Tragedia en la Ruta 22: ordenan una pericia médica al imputado por las cuatro muertes pese a su negativa

En plena investigación penal por el choque que dejó cuatro víctimas fatales en la Ruta 22, la Justicia de Río Negro debió intervenir este jueves en una audiencia especial para resolver un pedido de la fiscalía: la realización de un examen físico al imputado Axel Adrián Araneda, de 29 años. El hombre está detenido y con prisión preventiva, imputado por homicidio cuádruplemente agravado por el siniestro ocurrido el 21 de noviembre en el kilómetro 1204, a la altura de Allen.

La audiencia comenzó a las 14 y estuvo presidida por la jueza de Garantías Claudia Lemunao, quien recibió los argumentos de la fiscalía, la querella y la defensa sobre la pertinencia del estudio médico solicitado, luego de que el imputado se negara a someterse al mismo.

Qué pidió la fiscalía

La fiscal del caso, Celeste Benatti, explicó que la revisión corporal busca corroborar si Araneda presentó lesiones compatibles con haber intentado auxiliar a las víctimas tras el impacto, tal como expuso su defensa en la audiencia de formulación de cargos.

Benatti sostuvo que el planteo surgió del defensor se sostuvo en un video difundido en redes -el cual desconocían- y por fundamentos presentados por el letrado que asiste a Araneda acerca de una supuesta intervención del acusado en el lugar del siniestro. Además, la fiscalía narró que la investigación ubica a Araneda permaneciendo en su camioneta realizando llamadas.

La querella, representada por Joaquín Hertzriken Catena, adhirió al pedido y consideró que se trata de una diligencia pasiva, similar a una constatación médica o una extracción de sangre, que no requiere esfuerzo activo por parte del imputado y puede aportar elementos relevantes al caso.

La oposición de la defensa

Michel Rischmann, defensor de Araneda, objetó el pedido y sostuvo que, a casi dos semanas del hecho, el examen no podría aportar certezas. Cuestionó la pertinencia del estudio y afirmó que la historia clínica existente debería ser suficiente para determinar el estado de salud del acusado tras el siniestro.

También mencionó que existe otra testigo afirmó que «un joven de remera azul y jean» se habría acercado a auxiliar, aunque sin poder intervenir por el incendio.

«¿Los antecedentes médicos con los que ya cuenta la fiscalía, ¿no sirven para recrear la condición de salud? ¿Cómo no se puede recrear la condición de salud? Después de 15 días quieren constatar lesiones en mi defendido», dijo Rischmann en audiencia.

El defensor también sostuvo que la revisión corporal es una medida «invasiva» y señaló que no había argumentos suficientes para justificarla.

La resolución de la jueza

Tras un breve cuarto intermedio, la jueza Lemunao resolvió hacer lugar al examen corporal solicitado por la fiscalía, al considerar que no afecta garantías constitucionales. Explicó que fue la defensa quien introdujo en el debate la discusión sobre las acciones posteriores del imputado en la escena del accidente y que, justamente por ello, resulta relevante establecer si presenta lesiones compatibles con esa hipótesis.

La jueza destacó que la información que pueda surgir del examen será útil de cara a un eventual juicio oral y señaló que el incendio presente en la escena hace posible que existan lesiones tipo quemaduras. El procedimiento se realizará el 9 de diciembre, según lo previsto. La defensa solicitó reserva de revisión de la resolución.

Un caso en plena etapa investigativa

Araneda se encuentra detenido desde el 21 de noviembre, día del trágico siniestro en el que murieron cuatro integrantes de una misma familia. La fiscalía sostiene que el imputado conducía una camioneta Amarok a alta velocidad y que impactó contra otro vehículo detenido, generando un incendio que terminó con la vida de las víctimas.

Mientras avanza la investigación penal preparatoria, la nueva medida ordenada por el tribunal se suma a las diligencias en curso que buscan esclarecer la mecánica del hecho y las responsabilidades penales del imputado.