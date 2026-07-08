Un buque de guerra británico cruzó el mar Argentino sin aviso rumbo al Estrecho de Magallanes

El HMS Medway, un patrullero de la Marina británica, atravesó aguas argentinas sin realizar la comunicación previa prevista en los acuerdos bilaterales entre Argentina y el Reino Unido. El movimiento fue detectado por la Armada Argentina.

Según publicó Ámbito Financiero, la embarcación fue seguida entre el jueves y el viernes mientras navegaba desde las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes. El buque ingresó en aguas bajo jurisdicción nacional a la altura de Santa Cruz y Tierra del Fuego sin que existiera una notificación oficial por parte de las autoridades militares.

Qué establece el acuerdo sobre movimientos militares en el Atlántico Sur

El episodio llegó a la Cancillería argentina, donde se evaluaba la posibilidad de presentar una protesta diplomática por el presunto incumplimiento de los procedimientos previstos en el denominado Acuerdo Madrid II, firmado en 1990 para evitar incidentes militares entre ambos países tras la guerra de Malvinas.

Ese entendimiento contempla un Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas, mediante el cual Londres y Buenos Aires deben informar con anticipación determinados movimientos de unidades militares en áreas consideradas sensibles.

Las autoridades argentinas detectaron el desplazamiento mediante sensores electrónicos y una aeronave Beechcraft B-200M Cormorán del Comando de Aviación Naval, equipada con un sistema electroóptico WESCAM MX-10. El seguimiento fue coordinado por el Área Naval Austral.

La presencia del HMS Medway reaviva el debate por Malvinas

Según publicó Ámbito, para sectores vinculados al ámbito militar, la falta de comunicación excede un aspecto administrativo ya que los mecanismos de confianza fueron creados para reducir el riesgo de incidentes y mantener canales permanentes de diálogo..

El episodio ocurre mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa una agenda de acercamiento con Estados Unidos y el Reino Unido. Por eso, una protesta diplomática podría generar tensiones en la relación bilateral, mientras que la ausencia de un reclamo también podría despertar cuestionamientos sobre el cumplimiento de los acuerdos vigentes.

Tras abandonar aguas bajo jurisdicción argentina, el HMS Medway recaló en Punta Arenas, en Chile, donde realizó tareas de reaprovisionamiento.

El HMS Medway reemplazó a comienzos de 2026 al HMS Forth como patrullero permanente asignado a las Islas Malvinas. El buque integra la clase River Batch 2 y cumple funciones de vigilancia oceánica, control marítimo y presencia naval permanente, en un escenario donde la disputa por la soberanía de las islas continúa siendo uno de los principales ejes de la política exterior argentina.