Elecciones en Brasil: el Gobierno cree que Lula ganará la primera vuelta, pero ve a Bolsonaro con chances

En el entorno de Javier Milei consideran que Luiz Inácio Lula da Silva será el candidato más votado en las elecciones presidenciales de Brasil, aunque no alcanzaría los votos necesarios para imponerse en primera vuelta. La expectativa en la Casa Rosada es que Flávio Bolsonaro pueda aprovechar una eventual segunda vuelta y convertirse en presidente.

El Gobierno espera un triunfo de Lula en primera vuelta, pero apuesta por el envión de Bolsonaro

“Nosotros vemos a un Lula claro ganador en primera vuelta, pero a Bolsonaro con mayores probabilidades de poder ganar una segunda”, sostienen fuentes del Gobierno, según Infobae. La lectura contrasta con la situación de dos meses atrás, cuando Milei viajó a Brasil para participar del lanzamiento de la candidatura de Flávio y el oficialismo brasileño parecía tener mayores ventajas.

Mientras el Gobierno evita proyectar números y se concentra en las tendencias, Milei volvió a cuestionar duramente a Lula en una entrevista con el medio francés Le Point. Lo calificó de “ladrón” y lo acusó de haber interferido en la campaña presidencial argentina de 2023. Desde Brasil respondieron con cautela y remarcaron la intención de preservar el vínculo bilateral.

En ese contexto, los embajadores de ambos países permanecerán fuera de sus respectivas sedes diplomáticas al menos hasta después de los comicios. La relación continuará, por ahora, bajo el esquema de encargados de negocios.

Argentina también reforzó la seguridad de las sedes diplomáticas brasileñas. Según el Tribunal Supremo Electoral, 13.138 brasileños están habilitados para votar en el país.

Dentro de la Casa Rosada incluso existe una postura minoritaria que preferiría una victoria de Lula, al considerar que un triunfo de Flávio podría fortalecer su vínculo con Donald Trump y disputar a Milei protagonismo regional. Aun así, ambas opciones mantendrían fuertes vínculos con Estados Unidos y China.