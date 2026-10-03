El municipio de Bariloche centraliza y digitaliza la emisión de libre deuda

La Municipalidad de Bariloche sumó una nueva medida para agilizar los trámites a los contribuyentes con la creación de un Sistema Único y Centralizado de Certificaciones Fiscales que evitará el peregrinar del vecino en distintas ventanillas para completar sus trámites.

El nuevo sistema dependerá del Departamento de Atención al Contribuyente, que depende de la secretaría de Hacienda y comprenderá los certificados libre deuda general; el de deuda no exigible (cuando tiene planes de pagos vigente); el especial de deuda de tránsito; las certificaciones vinculadas a inmuebles solicitadas por escribanos, agrimensores u otros interesados legitimados; y las constancias de estado de deuda que resulten necesarias, según reza la resolución 3355/2026 firmada por el intendente Walter Cortés este viernes, junto al titular de Hacienda, Gonzalo Lerra, y su par de Gestión y Modernización, Carina Ondarcuhu, entre otros funcionarios..

En la nueva reglamentación, el municipio estableció que los certificados tendrán una validez de 30 días corridos desde su emisión y se deberán realizar en la plataforma digital municipal.

Los cambios entrarán en vigencia en un plazo de 30 días y mientras tanto seguirán los trámites actuales. También, cuando se instrumente se exige que las dependencias municipales tengan un sistema alternativo ante la eventualidad de perder la conectividad.

El Certificado de Libre Deuda General se expedirá cuando la persona o razón social que lo solicita no registre obligaciones fiscales vencidas, firmes y exigibles a su cargo dentro del alcance de la certificación.

En los fundamentos de la creación del nuevo sistema único, el gobierno municipal recordó que ya en 2015 se había centralizado la emisión de certificaciones fiscales municipales en una única área administrativa, pero era necesario su actualización y fortalecimiento mediante herramientas digitales que incluya la centralización del “procedimiento, la autoridad emisora y los mecanismos de validación” siempre preservando las distintas modalidades de certificación existentes.

Este año el municipio ya había avanzado en la emisión del libre deuda de tránsito de manera digital y en otros trámites digitales.

En la misma resolución, el Gobierno dispone una serie de medidas vinculadas con las infracciones de tránsito y particularidades para la entrega de vehículos retenidos.