Techo Digno en Río Colorado: se extienden los tiempos de la causa contra el exintendente Pilotti

Las tres fiscales, el juez Gatti y el abogado defensor, con Pilotti en la pantalla de televisión. Foto: archivo.

La causa por presuntas irregularidades en el programa de viviendas Techo Digno en Río Colorado volvió a sumar una demora este lunes durante la audiencia de control de acusación contra el exintendente Carlos Alberto Pilotti. El juez Oscar Gatti rechazó uno de los planteos de la defensa, pero finalmente dispuso suspender la audiencia a la espera de una revisión judicial.

El expediente investiga al exjefe comunal Pilotti por presuntos delitos de defraudación a la administración pública en concurso real con peculado, vinculados a fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas durante su gestión municipal.

La acusación está a cargo del Ministerio Público Fiscal, representado por Graciela Echegaray, Jessica González y Mónica García, mientras que la defensa de Pilotti es ejercida por el abogado Damián Torres.

Durante la audiencia, el defensor Torres solicitó la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio presentada por la fiscalía. Sostuvo que la acusación incorporó certificaciones de obra, facturas, montos y porcentajes que no estaban en la formulación de cargos original, lo que a su entender constituye hechos nuevos que debieron motivar una reformulación de cargos. Según planteó, esa situación afectó el derecho de defensa, ya que no habrían tenido la posibilidad de controlar ni ofrecer prueba sobre esa información. También cuestionó la imputación por el delito de peculado y presentó un pedido de revocatoria contra lo resuelto por el juez.

Desde el Ministerio Público Fiscal rechazaron esos argumentos y afirmaron que no hubo modificación de los hechos imputados, sino que la acusación se limitó a completar información con documentación y detalles surgidos durante la investigación. Indicaron que los hechos y la calificación legal se mantienen, y que la incorporación de certificados, facturas y movimientos de fondos se realizó para precisar la maniobra investigada y permitir el ejercicio del derecho de defensa.

El juez coincidió con ese criterio y resolvió rechazar los planteos de la defensa, al considerar que no se verificó una alteración sustancial del objeto procesal.

Nuevo cuarto intermedio en la causa contra el exintendente Pilotti

Durante la audiencia, el magistrado Gatti analizó los planteos presentados por la defensa en la jornada anterior y la actual. Uno de ellos cuestionaba la competencia de la justicia provincial para intervenir en el caso, al considerar que se trata de fondos provenientes de un programa nacional de viviendas.

El magistrado rechazó ese argumento y explicó que la cuestión ya había sido analizada previamente dentro del mismo legajo judicial. Señaló que el 25 de febrero la jueza Verónica Gadano trató ese punto en una causa vinculada al imputado San Román y tampoco hizo lugar al planteo.

Además, citó jurisprudencia de la Corte Suprema para sostener que, una vez que los fondos enviados por Nación ingresan al patrimonio municipal, cualquier presunto uso indebido corresponde investigarlo en la justicia provincial.

En ese sentido, señaló que “una vez que aquellos fueron recibidos e incorporados al patrimonio local, su presunta afectación o uso indebido sólo causaría perjuicio a sus rentas y no al Estado Nacional”, por lo que concluyó que la competencia corresponde al fuero penal local y rechazó el planteo presentado por el defensor Torres.

En la audiencia anterior, el abogado también había cuestionado la acusación fiscal al sostener que la fiscalía incorporó hechos y montos que no estaban en la formulación de cargos original, lo que a su entender afectaba el principio de congruencia. Además, argumentó que la diferencia técnica entre el avance de obra y lo certificado era de apenas un 0,38%, una cifra que consideró insuficiente para justificar la realización de un juicio.

La defensa pidió revisar el delito de peculado

Tras la resolución, el abogado defensor anunció que presentará un pedido de revisión sobre el tratamiento del delito de peculado dentro del mismo expediente.

El defensor explicó que existe un criterio distinto dentro del mismo legajo judicial, ya que en el caso del imputado San Román la jueza Gadano no tuvo por formulado ese delito.

“Voy a plantear la revisión sobre ese punto además de los otros puntos anteriores”, sostuvo Torres durante la audiencia.

Según indicó, la intención es que un juez revisor establezca un criterio único dentro del expediente.

“Para que nos dejen un criterio único en este legajo que en este momento tiene dos criterios bien diferenciados”, argumentó.

La audiencia quedó suspendida

Ante ese planteo, la fiscalía indicó que no tenía objeciones a que se realice la revisión y que aguardará la resolución correspondiente.

Luego de escuchar a las partes, el juez Oscar Gatti resolvió hacer lugar al pedido de la defensa y suspender el control de acusación.

“Voy a hacer lugar al pedido de la defensa y vamos a pasar un intermedio”, señaló al cerrar la audiencia.

De esta manera, el avance del proceso quedó nuevamente postergado hasta que un juez revisor analice el planteo sobre el delito de peculado y se defina si corresponde continuar con el control de acusación.