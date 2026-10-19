Robaron cables del alumbrado público en Cipolletti: los atraparon y uno quedó en prisión preventiva

La audiencia terminó con medidas cautelares para uno de los acusados.

Dos hombres fueron acusados de intentar robar unos nueve metros de cables del alumbrado público en Cipolletti. Los efectivos de la comisaría 32 los aprehendieron a pocos metros del lugar, cuando todavía tenían el material en su poder. Tras la audiencia de formulación de cargos, uno quedó en prisión preventiva y el otro deberá cumplir pautas de conducta.

El hecho ocurrió el jueves 15 de octubre, alrededor de las 18, en la intersección de las calles Carlos Gardel y Matos Rodríguez, en el barrio Manzanas del Sol. La Fiscalía encuadró el episodio como robo en grado de tentativa.

Uno de los acusados quedó detenido por un mes

Durante la audiencia realizada este lunes, el fiscal Diego Vásquez presentó las evidencias reunidas y solicitó la prisión preventiva para uno de los imputados hasta el 19 de noviembre. El pedido se fundamentó en el riesgo de fuga y en antecedentes de incumplimientos en una causa por violencia familiar.

Según explicó el representante del Ministerio Público Fiscal, el hombre no habría cumplido las pautas establecidas en una suspensión de juicio a prueba. Entre ellas figuraban presentaciones en una comisaría, una prohibición de acercamiento y el pago de un resarcimiento económico.

Para el segundo acusado, la Fiscalía pidió que fije domicilio y realice presentaciones periódicas ante una dependencia policial.

La defensa no objetó las medidas

La defensa pública, a cargo de Horacio Briges Doyhenard, no presentó objeciones a la formulación de cargos ni a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por dos meses. Además, dispuso las medidas cautelares en los términos requeridos por la acusación.