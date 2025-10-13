Vendió el auto que había puesto como garantía de un préstamo en dólares: fue imputado en Bariloche

Un hombre fue imputado este lunes en Bariloche por un caso de presunta defraudación. Según la acusación, vendió un vehículo que había entregado como garantía de un préstamo en dólares, perjudicando a las personas que le habían prestado el dinero.

El hecho fue formalizado durante una audiencia de formulación de cargos, en la que la fiscalía detalló los elementos de prueba reunidos hasta el momento. La investigación apunta a una maniobra dolosa que habría frustrado los derechos de las acreedoras sobre el vehículo comprometido.

Un préstamo en dólares y una garantía incumplida

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron el 1 de abril de 2025, cuando las denunciantes entregaron al imputado un préstamo superior a los 10.000 dólares en efectivo. El acuerdo se respaldó con un convenio de reconocimiento de deuda y un formulario 08 firmado ante escribana pública, que establecía como garantía un automóvil de su propiedad.

El compromiso fijaba el 15 de abril como fecha de devolución del dinero, pero llegado el día el acusado no restituyó la suma ni respondió a los intentos de contacto. Poco después, vendió el auto comprometido, pese a que ya había sido cedido en favor de las acreedoras.

Evidencias y encuadre legal

La fiscalía sostuvo la acusación con pruebas documentales, entre ellas el convenio de deuda, el formulario 08, informes de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor, cartas documento y mensajes intercambiados entre las partes.

Por su parte, la Defensa Pública Penal confirmó que tuvo acceso a toda la evidencia reunida y no se opuso a la formulación de cargos, aunque adelantó que sostendrá una teoría distinta a la presentada por la fiscalía.

Qué decidió la Justicia

El juez de garantías tuvo por formulados los cargos por el delito de defraudación mediante desbaratamiento de derechos acordados, contemplado en el artículo 173 inciso 11 del Código Penal. Este apartado sanciona a quien, con el fin de defraudar, vende, grava o compromete bienes sobre los que pesa un derecho ajeno o una garantía otorgada.

El magistrado dispuso un plazo de investigación de cinco meses, hasta el 13 de marzo de 2026. Además, ordenó que el acusado mantenga actualizado su domicilio y número de contacto bajo apercibimiento de ser declarado rebelde en caso de incumplimiento.