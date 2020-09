La Angostura: contó, por redes, que tiene coronavirus para colaborar con Salud

Se empezó a sentir mal, tuvo fiebre baja pero constante y perdió el olfato. Consultó al médico, pero a los pocos días decidió hacerse el hisopado de forma particular. Le dio positivo y no sabe cómo se contagió. Se fue a vivir a un local comercial para aislarse de su familia que, a su vez, quedó confinada preventivamente en la casa. En medio de todo eso, decidió publicarlo en redes para que sirva a quienes estuvieron en contacto con él y así ayudar a la investigación epidemiológica.

Se trata de Julio Campos Haedo que reside en Villa La Angostura, una de las localidades cordilleranas que está registrando un brote de Covid-19 y donde aparecen a diario contagios sin nexo epidemiológico. Su intendente Fabio Stefani dijo, la semana pasada, que la localidad está al borde de la circulación comunitaria del virus.

La ley 26.529 resguarda la identidad de los pacientes. Es por eso que nunca se sabe la identidad de quienes dan positivo para Covid-19. A menos, claro, que sen los propios pacientes quienes lo digan.

Julio decidió junto a su familia comunicar por medio de las redes sociales su estado de salud y así poder ayudar a la investigación epidemiológica.

“Si no se revelan los nombres de quienes están infectados, es muy difícil para el resto saber si estuvo o no en contacto con un caso confirmado. Salud te pide que haga una lista detallando con quien estuviste los días previos y seguro de alguien te olvidas. Luego de pedirle autorización al personal del Hospital local y tras preguntar si existía algún problema en dar a conocer mi estado de salud, la respuesta fue que para ellos eso podía ser una solución y entonces lo hicimos”, contó el hombre a FM Andina 97.3.

Aunque estas acciones suman a la investigación epidimiológica, muchos le temen ya que con el correr de la pandemia se han registrado casos de discriminación hacia personas contagiadas.

“Evidentemente lo mío fue un contagio social y desconozco el origen”, agregó Julio ya que no viajó, ni tuvo contacto, por lo menos que él sepa, con alguien contagiado.

Su pareja y su hija permanecen asintomáticas, a la espera de ser hisopadas y en aislamiento preventivo. Él está asilado en soledad y con síntomas leves: “A veces me duele la cabeza por detrás de los ojos y noto que si hablo mucho y muy rápido me falta el aire un poco. Ocasionalmente he tenido unas líneas de fiebre pero no llegan a 38°".

“Realmente hay que cuidarse y cuidarlos a ellos. Hacen un trabajo espectacular. Me han llamado de sus teléfonos particulares, se preocupan, y muchísimo, y muy están muy comprometidos. Realmente lo digo”, culminó Julio sobre el trabajo que llevan a cabo los agentes de Salud.