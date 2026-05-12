El Gobierno tilda de «política» la marcha universitaria y asegura que está construida sobre una «mentira emocional»

En la antesala de el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, rompió el silencio con una defensa cerrada de la gestión oficial. Aseguró que las protestas están construidas sobre una «mentira emocional» y ratificó que el Ejecutivo no se moverá un centímetro del Presupuesto.

«La primera marcha se hizo con el argumento de que queríamos cerrar las universidades y yo no veo ninguna universidad cerrada», disparó el funcionario. Además, desmintió que el recorte de $78.768 millones publicado en el Boletín Oficial afecte la operatividad actual: calificó la poda como el cese de obras públicas del gobierno anterior que «no se continuaron».

El foco en los salarios de lso docentes universitarios: «Quieren un 50% de aumento»

El eje de la disputa es la Ley de Financiamiento Universitario, la cual Álvarez definió como una anomalía jurídica. Los puntos centrales del rechazo oficial son:

Paritaria por Ley: el funcionario cuestionó que el Congreso vote aumentos salariales para un sector específico. «No vi que votaran una ley para actualizar los salarios de los panaderos o carpinteros », señaló.

el funcionario cuestionó que el Congreso vote aumentos salariales para un sector específico. «No vi que votaran una ley para actualizar los salarios de los », señaló. La comparación con la era Massa: «Quieren todo porque a Massa no le exigían nada. A nosotros nos analizan como si fuéramos Suiza», fustigó Álvarez, apuntando a que el reclamo gremial busca recuperar la inflación de 2023 de forma inmediata.

«Quieren todo porque a Massa no le exigían nada. A nosotros nos analizan como si fuéramos Suiza», fustigó Álvarez, apuntando a que el reclamo gremial busca recuperar la inflación de 2023 de forma inmediata. Gasto salarial vs. Graduados: el Gobierno puso la lupa sobre la eficiencia del sistema. Según el subsecretario, las universidades gastan $400.000 millones por mes en salarios , pero entregan resultados dispares.

el Gobierno puso la lupa sobre la eficiencia del sistema. Según el subsecretario, las universidades gastan , pero entregan resultados dispares. La cifra de la polémica: Álvarez comparó el costo por egresado según la carrera. Mientras en la UTN un ingeniero cuesta $42 millones, en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) un graduado le cuesta al Estado $423 millones.

El frente de los hospitales y el «privilegio» de la UBA

Respecto al conflicto por los fondos de salud, el Gobierno denunció una arbitrariedad histórica. Según el subsecretario, la UBA pretende captar el 95% del fondo común para hospitales universitarios.

«En todos los gobiernos pasa lo mismo con el Hospital de Clínicas; siempre tiene déficit y habría que revisar por qué», lanzó. Adelantó que la idea de Sandra Pettovello es crear un mecanismo de asignación basado en indicadores objetivos (alumnos, docentes y metros cuadrados) y no en «negociación política», como —según su visión— se hizo desde 1983.

Para el Ministerio de Capital Humano, el sistema universitario oculta datos para resistirse a la auditoría. Álvarez denunció que existen carreras con estructuras docentes sobredimensionadas: