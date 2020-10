La apertura de restaurantes "es poco pero es algo", es la evaluación de empresarios

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Neuquén, Gustavo Ammann, sostuvo que en el caso de la gastronomía “había un poco más de expectativa” con las medida anunciadas ayer por el gobierno neuquino porque “se había pensado hasta las 24 porque las 22.30 es un limitante porque tipo 21 o 21.30 recién se está pensando dónde se puede ir a cenar, es complicado”.

Relativizó el efecto del regreso de los vuelos para la actividad turística porque están limitados al traslado de trabajadores esenciales, por tratamientos médicos o regreso de varados. El transporte terrestre, dijo, tendría los mismos condicionantes y todavía o se ha iniciado.

En declaraciones a AM 550 admitió que la situación es críticas, dijo que mide sus palabras porque no es momento de echar culpas porque no hay camas y se están eligiendo pacientes.

“Esto de poder trabajar hasta las 22.30 si bien es poco es algo, lo tenemos que mantener y cuidarlo y tenemos que concientizar el cuidado personal y el de los demás”, indicó.

Apuntó que le preocupa que los vecinos usan el barbijo con sentido de obligación, lo llevan en la pera, y no tapando la boca y la nariz.

Recordó que en julio cuando expuso diferencias con las medidas que había tomado el Ejecutivo provincial tuvo problemas porque el gobernador se refirió públicamente a él y lo atacó por el hecho de ser de la provincia de Córdoba. “No quiero echar culpas”, dijo.

En referencia a la temporada de verano mostró dudas porque existen demasiados condicionantes para habilitar el turismo y trajo a colación lo que ocurrió en Bariloche donde de 500 turistas que se esperaba recibir sólo pudieron hacerlo 150. Adujo que es posible que se caigan las reservas que habían hecho para observar el eclipse que en la región se verá en forma total.