La barilochense que filmó en Hollywood

Nunca imaginó que, a sus 34 años, protagonizaría su primer protagónico en Hollywood. Y en inglés.

“What we find in the night”, película protagonizada por la barilochense Natasha Luna, Joe Coffey y Preston Butler, se estrenó el último sábado en el Festival de Sarasota en Florida, Estados Unidos. El filme emprende ahora un recorrido por otros festivales.



Se trata de la historia de una mujer que pierde un embarazo a los seis meses y empieza a sufrir pesadillas y sonambulismo. “En el medio -cuenta la protagonista patagónica-, se le cruzan otros traumas no resueltos. La película habla de sanación y plantea cómo los traumas se van ligando unos con otros”.

Luna empezó a estudiar actuación cuando era muy chica en Bariloche. A los 18 años, se radicó en Buenos Aires donde,por 10 años, se formó en teatro y realizó varios comerciales. Luego, se estableció en México y recuerda que el principal desafío fue hablar en neutro. Pasó por Televisa, TV Azteca y Canal 11.

El último salto fue Hollywood dos años atrás, donde, de casualidad, conoció al director Keenan O’ Reilly que le propuso un protagónico.



“Estuve un año para conseguir la visa como actriz porque hay que presentar los contratos de trabajo y artículos de prensa, entre tantas otras cosas. El trámite es complejo pero viable si hay una carrera que lo sustente”, admite la actriz.

Reconoce que probar suerte en Hollywood nunca se le había cruzado por la cabeza. “No soñaba con eso porque me parecía inalcanzable. Pero al estar en México, mis colegas lo tenían como meta y accionaban sobre eso. La idea fue calando en mí poco a poco. ¿Por qué no?, me dije”, relata risueña.

“Sí o sí, necesitás un manager y agentes y, fotos. Los castings ya eran online antes de la cuarentena. Es necesario aprender de esa herramienta” . Natasha Luna, actriz



En un primer momento, California representó para Luna un “fuerte choque cultural”. Asegura que aún intenta adaptarse a una sociedad tan distinta. “Tenía mucho miedo de sentir discriminación pero me sentí muy bien recibida siendo latina. Hay ciudades en Estados Unidos muy racistas. Pero Los Ángeles es una ciudad multicultural y están acostumbrados a gente de todo el mundo”, expresa.



Su protagónico le generó mucho temor ya que tenía plena confianza en sí misma como actriz pero actuar en otro idioma resultaba un doble desafío. “Llegó de una manera inesperada. Conocí al director un domingo a la mañana cuando vino a mi casa a comprar unas cosas que vendía para poder mudarme. Cuando me dijo que era director, de inmediato le mandé mi material. Esa es la carta de entrada para que te conozcan y vean que sos profesional”, cuenta.

Después de ese primer intercambio, el director le ofreció protagonizar su proyecto aunque lo adaptó incluyendo datos de la historia argentina. “Él ya tenía su historia pero cuando me conoció, la readaptó. Por eso, se menciona a la Argentina y la dictadura”, dice.

La grabación de “What we find in the night” se llevó a cabo durante 10 días de septiembre del año pasado. Con la pandemia, la filmación se realizó los fines de semana.

Una escena de la película que protagoniza.



“Fue una de las primeras experiencias de grabar en pandemia, con alcohol, barbijos y tests previos. Los Ángeles canceló los rodajes durante dos meses hasta que se habilitaron con protocolo y lentamente, se fue volviendo a grabar”, detalla Luna.

Respecto al rodaje, la actriz recuerda que “solo esperaba estar a la altura. Estaba cumpliendo mi sueño: protagonizar un filme con un nivel de actuación alto. Creo que supe resolverlo, recibí muchas felicitaciones. Pero es cierto que hubo mucho trabajo previo”.

Cuenta que su familia en Bariloche, a quien visitó en enero, sigue su carrera paso a paso. “Siempre me apoyaron en mis decisiones por más que no hayan estado del todo de acuerdo. No son muy fanáticos de Estados Unidos. Pero son muy abiertos y me dan la libertad para que haga lo que quiera”, define.

“¿Y qué representa Hollywood para vos?”, preguntó RÍO NEGRO. La actriz fue contundente: “Un lugar profesional para crecer. La meca”.

La formación y los sueños de Luna

Luna, de 34 años, es licenciada en Actuación, egresada del IUNA (Instituto Universitario Nacional del Arte) y licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En Buenos Aires tomó clases con Alejandro Catalán y Normal Briski y, con Amy lyndon, en Estados Unidos.

“Sueño con representar un personaje latino. Quiero hacer sentir mi rol al hablar de diversidad latina y de estereotipos en Hollywood. Como argentina, creo que puedo aportar mucho en este momento” (Natacha Luna).

Además, grabó un capítulo de la serie “That Quarantine Life”, una comedia que se difundirá en YouTube y que nacióa raízde la cuarentena. “El único denominador común es que cada episodio es filmado por cada actor involucrado para honrar el distanciamiento social y la orden de quedarse en casa” .