Desde el lunes, la cooperativa de transporte de Cutral Co vuelve con el servicio de media distancia. Aunque el cronograma aprobado será restringido a tres días por semana y pocas frecuencias los usuarios podrán volver a viajar desde Zapala hasta Neuquén.

Para comprar los boletos, los pasajeros deberán acudir con la aplicación Cuidar, donde se justifica el motivo del viaje. De no tenerlo, no se les venderá el pasaje, tal como se indicó desde la cooperativa El Petróleo.

El primer viaje del lunes 14, saldrá desde la terminal de Zapala a las 5:30, pasará por Cutral Co a las 6:40 y continuará hacia Neuquén, donde arribará a las 8:15. El segundo servicio de El Petróleo saldrá ese mismo día, pero solo desde Cutral Co hacia la capital neuquina, a las 8:15. A la tarde, habrá un servicio desde Zapala –Neuquén a las 15:30.

Para el regreso, habrá un servicio desde Neuquén a Zapala, a las 9:30 y; a la tarde, a las 19:30. Solo en el tramo Neuquén Cutral Co será a las 16:30. Son las únicas frecuencias habilitadas.

Los pasajeros no podrán subir en ninguna otra parada que no sean las terminales, tanto de Zapala, Cutral Co o Neuquén. Es decir, que los vehículos no se detendrán ni en Plaza Huincul ni en Arroyito, Senillosa o cerca del aeropuerto neuquino.

En el interior de las unidades -en las que podrán viajar un máximo de 37 pasajeros- no se podrán quitar los tapabocas o barbijos; ni podrán caminar o cambiarse de asientos. Por otra parte, cuando se utilice el baño cada pasajero deberá encargarse de la desinfección ya que el chofer o auxiliar no puede ingresar a ese espacio. Tampoco, aquellos que por ejemplo, van desde Zapala a la capital neuquina, podrán hacer uso de los sanitarios en la terminal de Cutral Co.