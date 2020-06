La crisis reavivó la necesidad de viviendas en Bariloche

Unas 24 familias instalaron carpas en un sector del loteo Frutillar Norte, al pié de la ladera sur del cerro Otto, durante el último fin de semana. El Instituto Municipal de Tierras radicó una denuncia y los ocupantes ya fueron notificados respecto de la causa judicial esta mañana.

Allá por 2009, un predio de 26,5 hectáreas fue expropiado para generar un complejo de viviendas.

El plan Techo Digno en Bariloche incluyó 871 viviendas ubicadas en este sector del barrio Frutillar y en Altos del Este pero hasta ahora, ninguna fue entregada por el IPPV. Los adjudicatarios de las viviendas son integrantes de cooperativas y sindicatos.

1/ 2 Esta mañana, los notificaron sobre una causa por usurpación. Foto: Alfredo Leiva 2/ 2 "Nos une la necesidad", dijo una de las mujeres que se instaló en una carpa. Foto: Alfredo Leiva

Al inicio de la gestión del expresidente Mauricio Macri, se inició una causa judicial por el desvío de fondos que vinculan a la exintendenta María Eugenia Martini y las obras en ese momento, se paralizaron.

Lo cierto es que el municipio recién logró escriturar seis meses atrás y el gobierno de la provincia ya intimó al traspaso de la titularidad de las tierras para poder realizar la infraestructura del loteo y vender las viviendas.

La semana pasada, una mujer beneficiaria de esos lotes se presentó ante el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para advertir sobre fuertes rumores de ocupación. De inmediato, desde el municipio alertaron al Ministerio de Seguridad de la provincia y a la policía. Pero la ocupación no encontró obstáculos.

1/ 2 Los ocupantes piden la presencia de los funcionarios municipales. Foto: Alfredo Leiva 2/ 2 Aseguran que el predio que ocuparon es fiscal. Foto: Alfredo Leiva

Paola Cobos reconoció que permanecen en carpas desde hace tres días pero en todo momento, hizo hincapié en que las familias se establecieron en un predio fiscal, alejados de las viviendas de las cooperativas.

“La necesidad nos trajo acá. Luchamos por tener un lugar digno y poder vivir con nuestros hijos acá”, dijo.

Cuestionó la ausencia de funcionarios del municipio. “Ya nos vinieron a notificar de la causa y viene la policía a reprimir. Hay que estar acá con el tema del frío. Somos un grupo unidos por la necesidad”, planteó la mujer.

1/ 3 Los ocupantes insistieron en que no quieren que "les regalen nada". Foto: Alfredo Leiva 2/ 3 Muchos, destacaron, no tienen trabajo. Foto: Alfredo Leiva 3/ 3 Reconocen que no es sencillo permanecer en el lugar con las bajísimas temperaturas. Foto: Alfredo Leiva

Jorge Ibañez aseguró que se conocen todos desde hace tiempo. “Es un momento muy difícil. Los alquileres son carísimos y ni siquiera tenemos trabajo para afrontarlo. Yo estoy separado, tengo hijos y no puedo llevarlos a ningún lado. No tengo ni donde estar yo”, se lamentó.

El hombre reclamó la presencia de las autoridades municipales. “Acá hay chicos, familias. Necesitamos ayuda. Que nos puedan dar un terreno y pagarlo. La policía nos quiere llevar porque violamos la cuarentena pero no tenemos a donde ir”, señaló Ibañez.

“No pretendemos hacer mal a nadie -añadió-; solo queremos una vivienda digna. Es algo que puede pasarle a cualquiera. No quiero que me regalen nada. Solo que nos den la posibilidad y ya no sabemos qué hacer”.

Ibañez recalcó que la toma nada tiene que ver con las viviendas que ya tienen dueño. “Queremos llevar tranquilidad a la gente: no vamos a ocupar un lugar que no nos corresponde. No queremos chocar con nadie”, dijo.