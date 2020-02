Seis ocupaciones en tierras fiscales en Bariloche en solo 20 días

Seis ocupaciones se registraron en los últimos 20 días en tierras fiscales de Bariloche. Las últimas dos tomas abordaron la zona del cañadón y cercanías de la cantera en el barrio Omega.

"Hace dos años y medio que estoy en el Instituto de Tierras y hubo solo un intento de ocupación en la zona de los kilómetros. En los últimos días, tuvimos seis, casi todos en la zona de Pampa de Huenuleo", sintetizó José Mella, presidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas.

Las ocupaciones involucran alrededor de 90 familias.

El viernes un grupo de 20 familias ocupó un predio fiscal, ubicado en la calle Carlos Wiederhold, en el barrio Omega, a pocos metros de la escuela 367.

"Desde Fiscalía me avisaron que recibieron un llamado informando que la gente estaba recibiendo asistencia y materiales que descargaban de camiones", indicó Mella.

El funcionario destacó que "se trata de un lugar inhabitable. Es un mallín que se inunda, en invierno lo tapa la nieve. Requiere de una enorme obra de ingeniería para encauzar un arroyo natural que corre por el lugar". Puso como ejemplo también la ocupación del barrio El Frutillar. "Están justo en la ladera del cerro otto. Ahí llega a correr un alud y tira las casas abajo", expresó.

Consideró que "no se trata de intimidar con una ocupación para llegar a algún arreglo. No lo quiero tomar como un modus operandi".

Mella señaló que ya se han reunido con las familias de toma en busca de alguna alternativa aunque "ahora dependen de Fiscalía". "No tengo poder de policía, dependemos del accionar de la Fiscalía. En el Frutillar, la gente no se quiso mover y no nos queda más que ser querellantes. Sigue la causa judicial", dijo.

Recordó que hoy "todos los fondos de Fonavi están abocados a dos planes de vivienda que adjudicó Martini y por lo que está enjuiciada. Estamos trabajando en un banco de tierras para generar un loteo nuevo".