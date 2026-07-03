La desafiante frase del DT de Cabo Verde antes de enfrentar a la Selección Argentina: «No hay nada que temer»

La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes por los 16avos de final del Mundial 2026. La Albiceleste se medirá desde las 19 horas en el Hard Rock Stadium de Miami ante el conjunto africano por un lugar entre los 16 mejores del torneo.

En la previa a este duelo, el DT de Cabo Verde habló con la prensa y dejó una clara advertencia. Bubista remarcó que su seleccionado «se ha ganado el respeto de los rivales«, luego de una destacable actuación en la fase de grupos.

Cabo Verde igualó los tres partidos en la primera etapa, pasó como segundo y dejó afuera a Uruguay.

Luego, analizó el difícil encuentro que le espera frente a la campeona del mundo: «Va a ser un partido muy complicado, muy difícil contra una selección que puede ganar a cualquier equipo, pero nosotros tenemos que jugar un buen partido y ser capaces de hacer daño«.

Además, recalcó la importancia de este cruce en la historia de Cabo Verde: «Es el partido de nuestra vida, pero vamos a disfrutar y dar lo mejor«. Será el primer enfrentamiento mata-mata en una Copa del Mundo para la selección africana.

Bubista aprovechó para sacarle toda la presión a sus futbolistas: «Estamos tranquilos porque llegamos hasta aquí por mérito propio y no hay nada que temer ni que preocuparnos tanto».

También hizo hincapié en mantener el ritmo y la intensidad durante todo el partido: «Intentamos que nuestros jugadores controlen este tipo de aspectos para que puedan hacer frente a todo el partido con la misma mentalidad«. Aunque enfatizó que es una cuestión que genera preocupación en todo el continente: «Los equipos africanos no consiguen aguantar la parte final del partido«.

Cabo Verde buscará en Miami dar el golpe de la Copa del Mundo y eliminar a Argentina, que es una clara candidata a obtener el bicampeonato en Norteamérica. El ganador de este cruce se medirá en octavos de final ante el vencedor del partido entre Australia y Egipto que juegan hoy (15:00).