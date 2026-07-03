“Yo no le suelto la mano”: Floppy Tesouro sobre Jésica Cirio tras la polémica por los dólares

En medio de la polémica que rodea a Jésica Cirio por la difusión del video en el que se observan fajos de dólares en un vestidor y mientras avanza la investigación judicial en su contra, Floppy Tesouro rompió el silencio y se refirió por primera vez al difícil momento que atraviesa la modelo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Tesouro optó por mantenerse al margen de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, aunque dejó en claro el afecto que aún siente por su colega.

«Siempre fue muy buena persona conmigo»

La modelo explicó que conoce a Cirio desde hace muchos años y que su experiencia personal con ella siempre fue positiva. En ese sentido, aseguró que, para ella, se trata de un tema muy delicado y remarcó que siempre recibió un buen trato de parte de su colega. Si bien reconoció que el video que se hizo público resulta difícil de comprender, prefirió separar esa situación del vínculo personal que mantiene con ella.

Además, sostuvo que nunca se involucró en la situación económica de sus amistades y que no acostumbra a preguntar sobre el patrimonio de otras personas. «Tengo varias colegas como ella y no me meto en la vida de las personas. Ni pregunto ni nada, ni sé qué tienen, qué no tienen; yo me fijo en mi vida, nada más», afirmó.

Floppy Tesouro explicó por qué no le «soltó la mano» a Cirio

Aunque aclaró que hoy ya no mantiene un contacto cotidiano con Cirio, Tesouro explicó que eso no significa haber terminado la amistad. Señaló que hace tiempo que no hablan, pero que comparten amigos en común y que cada vez que se cruzan mantienen un buen vínculo.

Para la modelo, la distancia responde simplemente al paso del tiempo y a los distintos caminos que tomó la vida de ambas. Incluso remarcó que, si bien Cirio no forma parte de su círculo más íntimo, sigue siendo una colega a la que quiere y lamentó que esté atravesando una situación tan compleja. También expresó su deseo de que la Justicia determine lo que corresponda.

Qué dijo sobre el patrimonio de Jésica Cirio

Tesouro reconoció que el escándalo la excede y explicó que, por ese motivo, decidió mantenerse al margen. Contó que no volvió a hablar con Cirio y que prefirió tomar distancia, aunque manifestó que imagina que la modelo debe estar atravesando un momento muy difícil, especialmente por su embarazo.

Por último, fue consultada sobre si cree que el patrimonio de Cirio fue obtenido de manera legítima. Sin emitir un juicio sobre la investigación, marcó una diferencia con su propia realidad económica y sostuvo: «Yo trabajo desde hace muchos años y ese dinero no lo tengo, pero bueno, cada una tiene su carrera, cada una gana su dinero y cada una se hace cargo de su situación económica y de cómo gana el dinero».