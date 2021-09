La escuela rural de Bariloche que cumplió 100 años

La escuela 48 "Erasmo Obligado", ubicada en el kilómetro 19.500 de la avenida Bustillo, en la llamada "ruta al Llao Llao", cumplió 100 años.

Se trata de un establecimiento rural ya que cuando se creó, esa zona estaba muy poco habitada. En los últimos años, comenzó a poblarse y hoy hay gran demanda de todos los barrios aledaños.

La institución recibe poco más de 200 alumnos, entre jardín de infantes y la escuela primaria. Pero el edificio es pequeño y tiene tan pocas aulas que los estudiantes de nivel primario deben distribuirse entre turno mañana y tarde.

"Hace tiempo que venimos solicitando una ampliación y que se implemente la jornada extendida. Observamos una gran necesidad por el incremento de la población, desde Península San Pedro, Llao Llao, Villa Tacul, Circuito Chico y desde el kilómetro 12 al 21", explicó María del Carmen Martínez, la directora del colegio, y aclaró que cuentan con el espacio suficiente para ampliar el edificio.

El colegio surgió gracias a la Institución Salesiana Don Juan Bosco que donó una hectárea al Consejo Nacional de Educación para crear una escuela en ese sector. Fue fundada el primero de septiembre de 1921 como escuela nacional y poco después, pasó a manos de la provincia de Río Negro.

"El colegio se encuentra en un entorno muy lindo de bosque que estamos tratado de acomodar un poco. Hemos sacado pinos muy grandes y estamos colocando plantas autóctonas. El patio es muy grande y se utiliza mucho cuando el tiempo lo permite. Tenemos también un vivero", señaló Martínez.

La directora recalcó que también han solicitado al Consejo de Educación, a la intendencia de Bariloche y al Ministerio de Desarrollo Social que se construya un gimnasio "no solo para la escuela sino para todos los vecinos de la zona". "En este sector, los chicos, jóvenes y adultos no tienen nada cerca. Está el Club de Regatas pero es una entidad privada a la que no todo el mundo tiene acceso. Antes de la pandemia, había un convenio con el club y llevábamos los chicos a remar", indicó Martínez.