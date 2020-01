La estatal GyP cerró el año con millonarios ingresos

Hace once años atrás, la provincia de Neuquén resolvió formar una nueva empresa estatal, esta vez una petrolera, que se encarga de administrar cerca de un centenar de áreas petroleras. La firma es Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), y en este año que acaba de culminar ya generó una disponibilidad de caja superior a los 10 millones de dólares.

Así lo aseguró su presidente, Alberto Saggese, quien explicó que “en este año -por el 2019- hemos tenido entre 10 y 12 millones de dólares de disponibilidad y lo que hicimos con esos fondos fue tomar letras”.

La petrolera provincial opera a través de otra empresa de la provincia, el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN), en donde mantiene su carpeta de recursos, que en el 2019 se nutrieron de las letras de tesorería que se emitieron con anticipación.

“Es como un doble beneficio porque de esta forma las letras no las tienen otros tenedores privados”, explicó Saggese en diálogo con Energía On. Y agregó que “luego de hacer la reserva legal, la disponibilidad que nos queda la volcamos a letras porque normalmente no tenemos grandes desembolsos”.

Saggese explicó que pese a estos buenos números “seguramente no haya dividendos de este año por el impacto que creemos que tendrá el ajuste por inflación”.

Desde GyP se cerró el año con una producción de 270 metros cúbicos de petróleo por día, algo así como 1.700 barriles diarios. De ese total, cerca de la mitad se destina a abonar el repago del carry pactado con las empresas socias, y la otra mitad es lo que genera los ingresos dela compañía.

“Ya estamos pagando todos los repagos”, detalló Saggese en referencia al 10% de asociación que la firma acordó al momento del inicio de los desarrollos y que, luego de varias prórrogas , comenzó a ser pagado este año.

“De los 270 metros cúbicos de producción, nos apropiamos de 140 metros cúbicos y los otros 130 son destinados al repago”, detalló el presidente de GyP.

De cara al año que acaba de comenzar, Saggese se mostró cauteloso. “Para el 2020 estamos muy bien con lo que es la producción de petróleo, pero en gas no sabemos qué esperar porque hoy ya se paga 1,50 dólar por millón de BTU en los contratos spot”.

Esta caída del precio del gas se reflejo esta semana en la licitación que realizó Megsa para las usinas, que cerró con múltiples contratos por debajo de un dólar.

“Va a ser un año difícil pero también tenemos varios proyectos interesantes en carpeta, que ya nos presentaron nuestros socios pero esperan la aprobación de sus sedes centrales”, indicó.

En las últimas semanas GyP se asoció con Capex y nuevamente con Equinor para explorar otras dos áreas de Vaca Muerta.