La expulsión de Pichetto del PJ: ¿quién traicionó a quién?

La sede del Partido Justicialista de Río Negro tiene “una caja llena” de pedidos de expulsión contra Miguel Pichetto. Ese volumen se acumuló durante los últimos nueve meses, más concretamente desde el 11 de junio del 2019, cuando el exsenador rionegrino aceptó ser el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Por eso, el camino de salida estaba claramente señalado. Lo que se encendió ayer fue la cuenta regresiva, porque en el Congreso Nacional del PJ realizado en Buenos Aires el presidente de la fuerza en la provincia, Martín Soria, anunció que el Tribunal de Disciplina ya notificó el sumario al “traidor” que fue “uno de los ideólogos de la intervención judicial de nuestro partido”.

¿Cuánto tiempo pasará para que la ficha de afiliación del dos veces candidato a gobernador de la provincia sea eliminada de los registros del PJ?

Curiosamente, mucho dependerá de la voluntad del propio Pichetto. Como todo proceso disciplinario, el sumario tiene entre sus partes fundamentales a la instancia para que el acusado haga su descargo.

Si el exsenador ejerce su derecho a la defensa, seguramente será un proceso lento.

Si considera que su salida del PJ es un hecho consumado y no requiere una batalla simbólica, los pasos serán más rápidos.

Pichetto le dijo anoche a RÍO NEGRO que se inclinaría por el segundo camino y se mostró despreocupado por lo ocurrido en el microestadio de Ferrocarril Oeste.

“Sobre las cenizas de los traidores”

La expulsión anunciada en Río Negro el año pasado fue ratificada ayer por Soria, que habló sobre el cierre del Congreso.

“Me dejaron para el final, porque sé que es algo que cala hondo en todo el peronismo”, dijo el diputado nacional y referente de la delegación del PJ rionegrino.

Luego recordó que “la compañera Eva en el fondo de la historia dijo que sobre las cenizas de los traidores construiremos la patria de los humildes” y por eso “como presidente del Partido Justicialista de Río Negro, tengo que informar en este Congreso, máximo órgano de nuestro partido, que en las últimas horas el Tribunal de Disciplina del PJ de Río Negro me ha informado que ha procedido a la notificación para el sumario de quien fuera uno de los ideólogos de la intervención judicial de nuestro partido y quien fuera el candidato a vicepresidente de Macri: vamos a expulsar al señor Miguel Pichetto”.

En su explicación ante los congresales nacionales, Soria dijo que no sabía si en medio del proceso Pichetto sería suspendido como afiliado.

“Por ahora se dio inicio al sumario y hay que citarlo para que haga su descargo, pero yo no sé si Pichetto se animará a ir al partido Justicialista de Río Negro a explicar por qué jugó con uno de los peores presidentes que tuvo la Argentina en los últimos 30 años”, dijo en alusión a Macri.

Soria aclaró además que la decisión está en manos del Tribunal de Disciplina, que él no integra, pero advirtió que, si la decisión fuera suya, “lo echaría”.

La carta orgánica de nuestro partido autoriza al tribunal de disciplina a iniciar de oficio el proceso, pero se recibieron también numerosas denuncias de afiliados y afiliadas del justicialismo rionegrino para pedir la expulsión. Martín Soria, en el Congreso Nacional del PJ

"Se olvida de los gestos hacia su padre"

Pichetto "agradeció" a Soria haberlo puesto en el centro de la escena política nacional.

“Que hagan lo que tengan que hacer. Yo ya me fui”, dijo anoche a RÍO NEGRO el exsenador Miguel Pichetto sobre el proceso abierto por el Tribunal de Disciplina del PJ rionegrino.

En tono irónico, le agradeció al actual presidente del partido en la provincia, Martín Soria, “por haberme puesto en el centro de la escena de la política nacional, que es el ámbito en el que quiero desarrollar mis actividades”.

“Fue un aporte muy relevante. Tanto, que quedé en primer plano y dejaron en segundo plano el apoyo del partido al gobierno nacional”, continuó.

Luego dejó esa postura y fue enfático contra Soria. Dijo que el diputado y exintendente de Roca se mueve en política guiado por “el odio” y que “se olvida de todos los gestos de acompañamiento que tuve hacia su padre”, algo que “no fue retribuido en igual medida cuando me tocó ser candidato a gobernador en el 2015”.

“Para atacar a alguien tiene que haber una lucha por un mismo objetivo. Y yo decidí abandonar la vida partidaria en Río Negro en el 2015. Mi objetivo hoy es consolidar un espacio de centro derecha en el ámbito nacional, fortalecer Juntos por el Cambio. Entonces no le encuentro ningún sentido a este proceso que se anunció en Ferro. Yo ya me fui”, insistió.

Pero además de su desinterés por participar en el PJ que conduce Soria, también fue crítico con la conducción del partido a nivel nacional.

“Hacen stalinismo. Son sectarios. A mí no me interesa hacer política mirando a Nicaragua y Venezuela. No quiero estar del lado de los fundamentalistas. Ese peronismo no me representa”, concluyó.