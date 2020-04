La FIFA avisa: por el coronavirus el 1° de julio no se abre el mercado de pases

En FIFA ya comienzan a preocuparse por los contratos que caducan en junio, cuando terminaba la temporada, hoy interrumpida por el coronavirus. En base a ello, el ente que rige el fútbol mundial dejó en claro su postura.



“Lo que nosotros hicimos fue intentar dar recomendaciones a todas las asociaciones y federaciones afiliadas para que exista una homogeneidad. Es decir, los contratos terminan el 30 de junio porque es cuando ahí finaliza la temporada y coincide con las ventanas de transferencias. Pero con esta situación de la pandemia, el 1° de julio no se abre el mercado”, explicó Emilio García Silvero, director legal de la FIFA.

“Lo que hacemos es recomendar a las partes, siempre sujetos a su autonomía y al derecho nacional, que cuando eso ocurra, el contrato podrá prorrogarse hasta que la temporada actual culmine, explicó García Silvero.

Emilio García Silvero, director legal de la FIFA, fue quien se pronunció sobre la relación futbolista-club a partir del 1° de julio.



En cuanto a los préstamos “si una cesión finaliza el 30 de junio, el jugador, teóricamente, debería volver a su club, pero la ventana de inscripción no estaría abierta y no se le tramitaría la ficha”, detalló sobre el tema.

“Entendemos perfectamente que puede haber un jugador que no quiera renovar su contrato más allá del 30 de junio pero no hay que perder una perspectiva importante, que es que las ventanas de transferencia no van a ser las mismas. Es decir, el 1 de julio no se va a abrir la ventana de trasferencia y ese jugador no va a poder ser inscripto por otro club si se va del que está ahora”, cerró García Silvero.