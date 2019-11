La firma 18 de Mayo no mantendría el servicio de transporte público en Roca

Los representantes de la firma 18 de Mayo se retiraron de la mesa de negociación y no hubo acuerdos. (Foto: Andrés Maripe)

Los directivos de la empresa 18 de Mayo pegaron el portazo y anunciaron que, de mantenerse este escenario, no se presentarán a la licitación en enero del próximo año. Cerca de 90 empleados quedarán sin su fuente de ingreso, aunque desde la firma detallaron que se pagará indemnización a cada uno de ellos.

Tras dos horas de reunión la comitiva, que tenía entre sus interlocutores al titular de la firma Mario Castillo, decidió levantarse de la mesa de negociación y dar por concluido el encuentro que se realizó en la sede de la delegación de Trabajo, en el barrio de las 500 Viviendas.

De esta manera, se calcula que al menos unos 90 trabajadores que prestan servicios en distintas áreas de la firma podrían quedar sin su fuente de ingresos.

Los empresarios destacaron -según fuentes consultadas- que el préstamo (que iba a ser de 3,2 millones de pesos) no ayuda en nada a salvar la situación de la firma transportista ya que no sólo lo deberán devolver en un corto plazo sino que además tienen que afrontar el pago de los sueldos atrasados, de la suma no remunerativa y de los aumentos que todavía adeudan.

Ángel Rubio, principal referente de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), confirmó el desenlace de la reunión y dijo que ya acordaron con los representantes de 18 de Mayo la forma en que se indemnizará al personal.

“Nos vamos a reunir el jueves. Ya anunciaron que no quieren deberle un peso a nadie y vamos a acordar cómo será el proceso“, dijo el gremialista quien estuvo acompañado de Patricio Sandoval y el cuerpo de delegados de la empresa. Se calcula que este miércoles se reunirán con los trabajadores.

En resumen, el municipio tendrá apenas dos meses para concretar el llamado a licitación que ya estaba previsto, y garantizar las condiciones para que otra empresa lleve adelante el servicio que utilizan más de 10 mil vecinos por día.

Con información de La Comuna.-