La fiscalía no presentó pruebas contundentes y absolvieron a un policía en Bariloche

La sentencia absolutoria se dictó el 22 de octubre pasado en Bariloche, aunque no está firme porque se puede impugnar. (Foto archivo)

La acusación que el fiscal Guillermo Lista había sostenido, junto con los abogados por la querella, contra un policía por el delito de lesiones leves, agravadas por su condición de empleado de una fuerza policial y el uso de un arma de fuego, se desmoronó.

El juez de juicio Héctor Leguizamón Pondal concluyó que el fiscal y los abogados querellantes no demostraron en el juicio que el policía Raúl Pedro González había sido el autor de los disparos con postas de goma que habían causado las lesiones de un chico de 16 años, en Bariloche.

Leguizamón Pondal advirtió contradicciones en la acusación, que la fiscalía y la querella no presentaron los testigos necesarios, como para aclarar cómo había ocurrido el hecho. Y el arma que el experto balístico peritó no es la que usó presuntamente el imputado. Por eso, el juez absolvió al empleado policial.

Leguizamón Pondal dictó el 22 de octubre el fallo, que no está firme. Lista y los abogados por la querella Elio Gallardo y Diana Puchy pueden impugnar la sentencia para que otro tribunal la revise.

Lista y los querellantes habían atribuido al policía haber perseguido en un patrullero al adolescente, que se desplazaba en una motocicleta, porque una mujer denunciaba que le había intentado arrebatar la cartera.

La persecución ocurrió la noche del 14 de noviembre de 2014 en esta ciudad. González con otro policía que conducía el móvil siguieron al adolescente, que no se detuvo, cuando se lo habían ordenado.

Lista sostuvo que el empleado policial disparó varias veces con una escopeta Itaka portátil de hombro larga. Manifestó que postas de goma habían impacto en el cuerpo del chico.

Relató que la persecución se extendió hasta el domicilio del adolescente, en el barrio 400 Viviendas, donde redujeron al joven. El fiscal afirmó que por el accionar de González, el adolescente había sufrido lesiones leves.

Testimonio

La víctima declaró en el juicio. Relató que regresaba a su casa en moto y cruzó a un patrullero en Onelli y Albarracín. Después, cuando circulaba por la rotonda de Beschtedt y Brown escuchó la sirena, se corrió para que pasara el móvil. Explicó que había escuchado el disparo. Por eso, aceleró y no paró hasta llegar a su casa.

Declaró que había escuchado más disparos en el recorrido hacia su domicilio. Y que al llegar a su casa, el policía acusado le había apuntado con el arma reglamentaria, que le patearon la moto. Y además le habían puesto la escopeta en la cabeza. La victima identificó a González, como la persona que le disparó, y al conductor del patrullero.

También, declaró la madre de la víctima que recordó que había observado que su hijo tenía heridas sangrantes en la espalda. El perito balístico dijo que le habían remitido una escopeta policial “Stopping Power” para peritar. Estimó que el disparo se había hecho a una distancia de entre 4 y 7 metros de la víctima.

El testigo afirmó que al momento de la pericia no había contado con la cartuchería utilizada por el arma, sólo con el informe de la Comisaría del tipo de cartuchería que contaba la misma en la fecha del suceso. El médico forense confirmó que las lesiones que había sufrido el chico eran leves.

Lista consideró que en el juicio se había probado que el acusado había sido el autor de las lesiones leves agravadas. “La Policía tiene una responsabilidad importante para la sociedad, no se puede decir que este accionar es el común de ella; este es un caso aislado, que no debe pasar inadvertido”, alegó el fiscal, según citó el juez en su fallo. Por eso, pidió que sea declarado culpable el policía imputado. La querella adhirió.

Pero el defensor oficial advirtió que no se había demostrado “con el grado de certeza requerido constitucionalmente y convencionalmente” la culpabilidad del acusado. Afirmó que en el juicio no se había indicado en ningún momento quién iba y en qué móvil, quién conducía y quién tenía a cargo la escopeta.

Observó que las calles Onelli y Beschedt son paralelas, no hay una intersección. Sostuvo que la víctima había dicho que tenía un casco puesto, que era de noche y que iba delante del patrullero. También cuestionó el arma peritada. Por eso, pidió la absolución.

Veredicto

El juez mencionó en la sentencia las contradicciones que surgieron en el juicio. “¿Dónde se produce el incidente que es la motivación de la persecución?", preguntó. Y señaló que la “intersección de Onelli y Beschtedt” resulta imposible porque son paralelas.

Recordó que la acusación indicaba que el imputado había disparado con una escopeta Ithaca portátil de hombro larga calibre 12. Pero concluyó que no es coincidente con el peritaje ni con el secuestro.

Dijo que no se demostró la autoría. Y tampoco se citó a declarar al policía que maneja el móvil. Ni se ofreció como prueba algún parte policial o algún testimonio de carácter policial administrativo que informara si el acusado estaba asignado a ese patrullero la noche del hecho.

Observó que tampoco se demostró con los informes médicos lo que había declarado la madre del adolescente que había asegurado haber visto la espalda sangrante de su hijo.

Respecto al arma, Leguizamón Pondal sostuvo en la sentencia: “La lógica y la experiencia nos enseñan que la marca Ithaca ha sido diseñada por Browning fabricada por Ithaca Gun and Co, que es de los Estados Unidos; en cambio la Stopping Power fabricada por Akkar Sinai, que es la que se refiere en el informe pericial, es turca; ambas son totalmente distintas”.

“Aún haciendo el esfuerzo por superar las dudas de la relación de materialidad, no hemos podido concretar la relación de autoría”, afirmó. Y resolvió absolver al policía.