La gobernabilidad de Gutiérrez tras las PASO, en duda por la oposición

Funcionarios que empiezan a hablar, colaboradores que desempolvan anécdotas, un video de dirigentes emepenistas festejando en una oficina de CALF el triunfo de Rolando Figueroa. El día después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) donde el oficialismo provincial perdió a manos del rival que pretende disputar el gobierno en el 2023 agita temores para el tiempo que aún tiene por delante Omar Gutiérrez.

Pese a que el mandatario no vincula el resultado con un “castigo” a su gestión, los votos obtenidos el domingo por el sector Azul mostraron cierta debilidad en el espacio que ahora deberá abocarse a reconstruir su autoestima para evitar las fugas internas.

Puertas adentro de Casa de Gobierno empezaron las miradas de desconfianza frente a incipientes repartos de promesas, pero aseguran que, de momento, no se espera ningún cimbronazo. “Los interlocutores siguen siendo los mismos. Al menos en lo administrativo no se ve que puedan producirse cambios”, planteó una fuente con llegada al gabinete.

En la Legislatura, esta semana se vieron desde caras largas a simpatías impensadas con diputados quienes, previo a las PASO, no gozaban de mucho más que un saludo. En la oposición no confían en que el resultado adverso del oficialismo provincial decante en una mayor apertura para el debate de proyectos, sino que temen problemas de gobernabilidad para la gestión Gutiérrez.

“La elección mostró el enojo absoluto con el gobierno provincial. Dentro de esos votos hubo gente de Juntos por el Cambio, del peronismo y una variedad de expresiones que eligieron castigar a la gestión”, evaluó el radical César Gass. Para el legislador, Figueroa “canalizó muy inteligentemente” ese malestar al elegir a la médica Luciana Ortiz Luna como parte de su fórmula, “la expresión más auténtica de un enfrentamiento con el gobierno provincial”.

“Esto lo deja absolutamente debilitado. El gobernador no tenía rumbo antes, no lo va a tener ahora”, planteó.

También Carlos Coggiola (Democracia Cristiana) evaluó que el hecho de que “un opositor claro al gobierno haya podido vencer al aparato significa que Gutiérrez ha tenido un revés severo aunque no quiera decirlo”.

“Se ha sometido a una auditoría democrática y la ha perdido. Aspiro a que esta nueva interna por la candidatura a gobernador en el MPN no tenga impacto en la gobernabilidad y nos deje a todos entrampados”, analizó.