Entrevista a Omar Gutiérrez: “Nunca pensamos en tener un candidato testimonial”

El gobernador Omar Gutiérrez habló por primera vez tras las PASO del domingo. Se resiste a referirse a los resultados como una derrota y resalta los números totales conseguidos por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) que fue el partido más votado: 35,5%. Tampoco menciona a su exadversario y ahora candidato a diputado de su partido, Rolando Figueroa, pero parece quedar atrás la beligerancia discursiva de otras épocas. Apuntó contra “los acuerdos de cúpula” de otros espacios y dijo que eso liberó a sus votantes para intervenir en su interna. Le preguntamos si hará campaña por su exvicegobernador. Acá la entrevista:

P- ¿Hubo voto castigo?

R- No. Ya lo dije.

P- ¿Por qué perdió la lista Azul?

R- Fue un virtual empate técnico. La diferencia fue del 1%. Para un hombre y una mujer del MPN es más importante el MPN que las diferencias. Si alguien está buscando que yo le eche la culpa a alguien o hable mal de alguien, no me van a encontrar.

P- Si, pero en política ganar por un voto es ganar, ¿Cuál es el sentido de la interna?

R- No. Fijate los que no hicieron interna qué les pasó.

P- Pero, entonces, ¿no fue una confrontación de proyectos sino un ejercicio para movilizar el partido?

R- Fue una muy distinta a la última elección interna para gobernador. Acá no hubo golpes bajos y no hubo descalificativos.

P- Entonces, ¿no hubo derrota?

R- Si tu pregunta tiene doble sentido, de que yo no reconozco la derrota, ¿En la interna ganó el sector Azul? No, no ganó.

P- Bueno, y por qué cree que sacaron menos votos.

R- Competíamos contra una persona ampliamente conocida y porque en medio de una pandemia, los cuidados operaron de restricción para el formato histórico del sector Azul. Ahí hay un causal.

P- El formato histórico, ¿es el aparato?

R- No, vos le llamás aparato, yo le llamo esquema, dispositivo de lealtad y nobleza, de respeto y militancia, de transitar para poder escuchar al afiliado, al vecino, al simpatizante para poder sacar la propuesta, para hacer las reuniones con los candidatos y escuchar. Eso sería un encuentro restringido y eso implicó, en un campaña súpercorta, que tuvimos otras prioridades y solo nos quedó la última semana. Pero tuvimos un repunte fenomenal.

P- ¿Estaban muy lejos?

R- No, las diferencias eran de un dígito. Un dígito cercano a dos dígitos y había un gran desconocimiento de qué se votaba y cuál era la importancia. No te olvides que hay más de 22.000 votos nulos de personas que pusieron dos boletas. En la mayoría de esos estaba la nuestra.



El acuerdo de cúpulas que llevó adelante más de un proyecto político desmotivó la participación militante de esos espacios y hubo, un traspaso de esos votos opositores al MPN, para la corriente interna opositora dentro del MPN". Omar Gutiérrez.

P- ¿Hubo manos ajenas?

R- El acuerdo de cúpulas que llevó adelante más de un proyecto político desmotivó la participación militante de esos espacios y hubo, un traspaso de esos votos opositores al MPN, para la corriente interna opositora dentro del MPN. Otra causal. Y también por mérito por de los candidatos de la lista opositora. Hay una cantidad importante de factores.

P- O sea, ¿jugaron dentro del MPN?

R- No es que jugaron. Son dos elecciones en una las PASO. Si la interna no tiene picante, esto es una diversidad de opiniones o contrapuntos, y en la del MPN los hubo y eso genera escucha, atención, pensamiento y decisión. La lista Azul hizo una muy buena elección.

P- Pero en los temas centrales opinaban más o menos lo mismo.

R- No seguí la plataforma de las otras listas, pero no se qué dijeron sobre la defensa de los recursos hidrocarburíferos, de las regalías hidroeléctricas, de la administración de las represas, de la defensa a la políticas de género.

P- No cree que la rivalidad entre usted y Figueroa generó algo.

R- Yo no estaba en la lista.

P- Pero fue el promotor.

R- Si y casi 65 mil promotores más. Si la rivalidad generó algún incentivo… yo estaba convencido de que no tenía que haber acuerdo de cúpulas y lo dije varias veces. La jerarquía de las listas que participaron promovieron esta amplia participación para el MPN.

Hubiese sido muy fácil para nosotros recurrir a apellidos ilustres con historia ganada y que forjaron al partido. Pero no hubo ninguna especulación de Jorge (Sapag) ni mía.

No hubo ninguna especulación. Nunca me voy a presentar a una cosa así y pedirle la confianza al pueblo de algo que después no pueda honrar y cumplir". Omar Gutiérrez.

P- ¿Cómo le hubiese ido si era candidato?

R- No sé, eso es contrafáctico.

P- Pero usted tiene mediciones.

R- (se ríe) y ustedes también. Hubiese sido muy fácil la construcción de una candidatura testimonial cuando además, es testimonial por un tiempo porque se sabe que no tengo posibilidad de reelección. No hubo ninguna especulación. Nunca me voy a presentar a una cosa así y pedirle la confianza al pueblo de algo que después no pueda honrar y cumplir.

P- Lo dice por Figueroa que quiere ser candidato a gobernador

R- No, él ha manifestado que va a asumir.

P- ¿Va a hacer campaña por Figueroa?

R- Voy a hacer campaña, como lo hice toda mi vida, para los candidatos elegidos en una interna del MPN.