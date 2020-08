La historia de mi cuarentena

El 8 de junio mi madre de 83 años fue internada en el hospital Italiano con diagnóstico de últimos días. Pese a tratar de encontrar un canal abierto para viajar que contemplara casos como el mío, jamás lo encontré. Gracias a un grupo de Face logré viajar a Buenos Aires en una combi de forma legal como repatriado a Capital Federal (te cuento que si en el camino hubiera tenido 4.000 dólares que costaba un vuelo privado habría estado en Buenos Aires en 2 horas sin que nadie me cuestionara nada). Logré estar con mi madre, la acompañé durante el mes y medio de agonía y finalmente el 28 de julio finalmente la despedimos, rodeada de amor como se merecía.

Llegó el momento de volver a mi casa acá en Bariloche, el lugar que elegimos para vivir, para poder rodearme de mi familia y hacer mi duelo contenida y en paz. Ahí comenzó mi periplo nuevamente. Como no tengo domicilio en Bariloche, una de las combis que hacían viajes se negó a traerme pese a que tengo el contrato de alquiler que demuestra que vivo en esta ciudad. Con una certificación de domicilio otra accedió a traerme. Sin un síntoma subí a la combi y viajamos a Bariloche. Llegamos el 5 aquí, ningún agente de salud nos revisó, nos trajeron directamente al hotel diciendo que al otro día nos iban a visitar y evaluar a ver si podíamos hacer la cuarentena en nuestras casas. Hoy, 7 de agosto, no solo nunca nos vio un agente de salud, sino que nos informan que estamos obligados a cumplir la cuarentena aquí adentro sin posibilidad de hablar con nadie. No sé a vos, pero definitivamente esto raya lo anticonstitucional, sin lugar a dudas los antihumano.

No sé, quizás haya muchas más historias como la mía, pero francamente a cuatro meses de la pandemia creo que debería haber canales de contención para estos casos, tantos otros que estamos siendo ignorados. La salud pública se olvidó de lo más importante: el factor humano, sin eso no existe salud pública.

Si llegaste hasta acá y te importa un poco la gente, compartí para que estas cosas no sigan pasando.

Andrea Silvina De Bortoli

DNI 18.380.388



Bariloche