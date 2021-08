La provincia le cedió a la municipalidad de Neuquén la isla Verde, el sector costero que se ubica a continuación del balneario Sandra Canale.

El sector ribereño del Limay, al que se accede por la calle Ignacio Rivas, se corta abruptamente en un pequeño puente que tiene en el costado un cartel con la leyenda que dice “propiedad privada, prohibido pasar”.



En el verano, el lugar es explotado como camping, incluso con una mini proveeduría. La reserva para la municipalidad del sector denominado isla Verde está hecha desde 1990, se informó desde Gobierno de la comuna.

Ahora se formalizó el traspaso del lugar para que la comuna pueda continuar con el paseo costero en una zona ribereña a la que no tenía acceso.



“Lo principal era la aceptación de la reserva, nos queda resolver la cuestión de los ocupantes, con quienes estamos en diálogo”, dijo el secretario de Gobierno de la comuna, Juan Martín Hurtado.

El decreto es el 625 del 30 de julio pasado, en el que la municipalidad acepta la cesión de la isla Verde “ad referendum” del Deliberante, es decir a la espera de que los concejales la confirmen.



Hurtado indicó que con la finalización de la bicisenda y veredas en el balneario Sandra Canale, hay un gran uso recreativo de la zona ribereña y que la aceptación de esta reserva para luego iniciar la mensura de la isla, es parte de la política de gobierno de “liberación de las costas” de los ríos, en este caso, del Limay.

“Estas gestiones nos abren paso hacia el oeste desde Gatica o Sandra Canale”, indicó.



La comuna no sólo deberá resolver la situación de ocupantes que hay en ese sector de la isla Verde sino el de varios lotes o sectores de barrios cerrados que se han extendido hasta el río.

El sector de la isla Verde y sus ocupantes fueron parte de un pedido de informes que salió del Concejo Deliberante al Ejecutivo.



Desde la oposición, se cuestionó la falta de puesta en marcha del Banco de Tierras, una herramienta que está en una ordenanza pero que no ha sido aplicada.

“El banco de tierras no existe y no funciona; no se puede prever el desarrollo de una ciudad aún en el aspecto de turismo y espacios recreativos con espacios en los que no hay claridad. Lo que ocurre en la isla Verde viene de la gestión anterior”; dijo la concejal del FdT, Ana Servidio.