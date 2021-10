La jueza Elena Highton renunció a la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Otro cimbronazo en el máximo órgano de Justicia del país. De manera sorpresiva, la jueza Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia como a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirmó el Centro de Información Judicial.

Según la carta dirigida al presidente de la Nación Alberto Fernández que presentó pasado el mediodía, su alejamiento del cargo se hará efectivo a partir del 1 de noviembre.

"Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente de la República, con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efectos a partir del 1 de noviembre del corriente año”, señala la misiva fechada el 30 de septiembre pero conocida hoy a través del Centro de Información Judicial (CIJ).

Sin mencionar los motivos, la jueza de 78 años concluye así un período de 17 años como miembro del máximo tribunal y luego de haber conseguido una extensión del límite de 75 para ser ministra, que avaló la misma Corte.

Con la renuncia de Higton, la Corte se queda con cuatro miembros y sin mujeres luego del fallecimiento de Carmen Argibay en 2014.

La crisis interna que dejó la designación de Rosatti

Aseguran que la magistrada estaba "molesta por la falta de consenso" en el máximo tribunal de Justicia de la Nación que quedó evidente en la designación de Horacio Rosatti como presidente del organismo. Este hecho también dejó al descubierto las tensiones políticas internas.

En la acordada realizada el pasado 23 de septiembre, la jueza había expresado su rechazo a la elección de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como presidente y vice de la Corte.

En esa oportunidad, Highton había planteado un pedido de postergación de la votación ya que su colega Ricardo Lorenzetti estaba ausente por "un compromiso internacional", explicó el magistrado.

Rosatti, Rosenkrantz y Carlos Maqueda no accedieron al pedido y procedieron a la votación. Rosatti se votó a sí mismo y sumó los votos de los dos magistrados que lo apoyaban con lo que logró la mayoría. Highton no votó dejando constancia del rechazo a la maniobra y Lorenzetti no estuvo.

Días después Lorenzetti, sostuvo que la designación de Rosatti "violó la tradición de la Corte en la materia y las reglas de la cortesía". Lo hizo a través de una larga misiva que le envió a sus colegas.

