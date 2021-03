La Justicia ordenó el desalojo del Lote 15 en Catriel

La justicia resolvió ordenar el desalojo de la nueva toma del Lote 15 que se asentó a mediados del año pasado en Catriel . Una jueza de Garantías de Cipolletti hizo lugar al pedido de la fiscalía y dictó la medida cautelar. La resolución rige sobre unas 20 personas que entre junio y septiembre de 2020 tomaron terrenos en la zona, ubicada sobre la vera del río.

Los lotes, según detalló el fiscal jefe Gustavo Herrera, superan los 2.000 metros cuadrados. Agregó que la mayoría de las personas que ocuparon no viven en sector. “Muchos cerraron los perímetros y se fueron”, detalló.



Tras informar su decisión, la jueza Agustina Bagniole pidió a las partes buscar una salida pacífica al conflicto. El margen que otorgó la magistrada fue de 15 días posteriores a que la sentencia quede firme. Esta es la primera instancia. Tanto la fiscalía como la defensa hicieron reserva de impugnación.



Herrera detalló que hubo dos instancias de usurpación, una a comienzo de julio y otra en septiembre. Agregó que son 26 las personas que tomaron terrenos hicieron un cerco en terrenos “de gran dimensión” pero indicó que no hay familias viviendo en el lugar.



La causa penal se inició luego de que el DPA radicara la denuncia. Es que se trata de terrenos que pertenecen al organismo provincial. El ente tiene el proyecto de realizar un parque costero en el lugar que está sobre la vera del río.

Uno de los argumentos que esgrimió la jueza es que es una zona inundable y que no se puede construir, además que genera un riesgo para las personas que se instalen en el lugar.

Según explicó el Herrera, el 11 de septiembre de 2020 , la fiscalía imputó a 10 personas, el 19 de octubre a otras 7 y el lunes 8 de marzo a las restantes. El jueves se llevó a cabo la audiencia para definir la medida cautelar que fue otorgada por la justicia.

Hay cinco personas que no fueron imputadas y que hasta que no se les formule cargos no podrán ser desalojados del lugar. Así lo dispuso la jueza para garantizar el proceso.