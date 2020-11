La música que le ganó al Covid: una historia de resiliencia

En medio de un contexto difícil a nivel mundial, son muchas las personas que tuvieron que “postergar” algún plan de vida debido al coronavirus. Viajes, mudanzas, nuevos proyectos y más entran en esa nebulosa en la que se retomarán en algún momento, aunque sin demasiadas certezas sobre fechas.





Sin embargo, eventualmente oímos historias de gente que redobló su apuesta, se animó a más y que además tuvo una cuota de fortuna -o una combinación de factores favorables- que les permitió redoblar la apuesta e ir en búsqueda de sus sueños.

En este aspecto, Nehemías Aguilera es quizás uno de los grandes ejemplos. Es que el joven oriundo de Cutral Co acaba de graduarse en el Profesorado de Segundo Nivel y como Concertista de Piano en el Conservatorio Sassari, de Cerdeña Italia.

Consultado sobre su experiencia estudiantil en medio de un contexto pandémico, Nehemías explicó que “no fue fácil, esta fue una situación que tomó por sorpresa a todos, no era sencillo tomar en ese momento dimensión de la gravedad… Por otro lado el conservatorio fue para mí siempre el lugar de estudio y no haber podido contar con ese espacio fue bastante difícil”.

Claro, los afectos fueron fundamentales para estos meses: “Hubo personas que me estuvieron acompañando todo el tiempo. Stefano Mancuso (mi profesor) y su familia son grandes amigos que siempre estuvieron ayudándome para que pueda continuar estudiando en medio de esta situación, ya sea con el piano electrónico que me prestaron u ofreciéndome su casa como lugar de trabajo. También fue muy importante el apoyo y compañía que siempre me ha brindado mi familia y muchos amigos allí en Argentina. También destaco la importancia de la beca ofrecida por el ministerio italiano, que pudo darme un respaldo economico para afrontar la situación”.



Con los profesores Ivaldi (izquierda) y Mancuso (derecha).



Respecto a su carrera, Nehemías comentó que “en el 2012 vine por primera vez como estudiante de la Escuela Superior de Música de Neuquén, por medio de un convenio que hubo en ese momento. Después en el 2014 decidí matricularme para hacer el trienio que es la carrera de grado y la que pude terminar en el 2016 siempre como alumno del profesor Stefano Mancuso”.

La gran chance llegó mas tarde: “En 2018 fui seleccionado para la beca (con duración de 9 meses) otorgada por el gobierno italiano en cooperación con el gobierno argentino para realizar los estudios de los grados. Como el primer año pude dar todos los exámenes a tiempo, me renovaron la beca para hacer la segunda anualidad y poder terminar”.

Claro está, con la carrera ya finalizada, es momento de celebrar pero también de comenzar a mirar hacia el futuro. ¿Qué le depara? ¿Hay algo preparado?

Cuando fue consultado sobre si planea regresar emprender algún proyecto artístico en Cutral Co, Nehemías se sinceró.“Sí, tengo en mente poder emprender algún proyecto en la provincia, veremos qué posibilidades se van dando”.



Un prodigio del piano. Nehemías se graduó después de dedicarle varios años a su carrera, y ya tiene la mente puesta en futuros proyectos. (Foto gentileza)



Aún así, Aguilera se mostró cauteloso en un contexto donde las planificaciones suelen quedar flotando en un tiempo indefinido: “También es cierto que en estos momentos es un poco complicado poder proyectar cosas sobre todo en lo que respecta a presentaciones y encuentros. Pero esperemos que la situación vaya mejorando, es un momento muy difícil que lamentablemente afecta a muchos sectores”.

En las últimas horas, Nehemías recibió un reconocimiento por parte del Intendente de Cutral Co, José Rioseco.

Al respecto, aseguró que “es emocionante porque es un gesto de acompañamiento que no sucede en otros lados y lo apoyo y aprecio muchísimo. Además todo este tiempo han estado acompañándome a mí y a mi familia, y para quienes estamos en cualquier proyecto y sobre todo en formación es valiosísimo”.

Así, con un gran presente y un futuro prometedor, Nehemías pudo cumplir uno de sus sueños en un contexto que parecía negar cualquier momento de alegría. Por suerte, él logró imponerse.



¿Cómo está la región de Cerdeña?



Respecto a la situación del coronavirus y los rebrotes en la región de Cerdeña, Nehemías aseguró que “no conozco a fondo la situación como para poder dar una opinión clara, pero puedo comentar un poco lo que viví los últimos meses”.

“En el verano (mes de julio) la situación se había estabilizado en cierta medida, hubo un período donde no había contagios, pero lamentablemente de un momento a otro aparece este nuevo brote del virus”, comentó.





Al mismo tiempo, el músico dio a entender que “que el hecho de que Cerdeña sea un lugar turístico, más la falta de responsabilidad por parte de algunas autoridades, ha generado que Cerdeña sea una región bastante afectada durante esta segunda oleada”.

Para cerrar, y al igual que ocurre en gran parte del mundo (y sobre todo en las zonas de rebrotes), Nehemías aseguró que “hoy la situación es bastante complicada obviamente”.