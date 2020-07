La nieve renueva las esperanzas de los pobladores de la Región Sur

“Es bendición. Necesitábamos mucha humedad y esta nevada nos viene muy bien” señaló el intendente de Sierra Colorada, Fabian Pilquinao, al referirse al temporal de nieve que azota a gran parte de la Región Sur desde hace una semana.

La amplia región está pintada de blanco desde Ramos Mexía hasta la cordillera. En las zona bajas, en promedio, la nieve acumulada alcanzó los 30 centímetros y en las altas, superó los 60. Este último registro también se registra en aquellos sectores cubiertos con “nieve volada”.

“Hacía muchos años que no se registraba una nevada tan intensa época.... creo que desde el 84 a la fecha, que no teníamos tanta nieve” detalló y agregó que “si bien hoy la gran cantidad de nieve nos esta causando algunos inconvenientes para poder recorrer la zona rural, es muy importante poder contar con ella. Los beneficios se van a ver a futuro, en campo, en los animales... Veníamos de varios años de sequía y esto generó un poco de alivio. Ojalá nieve un poco más y no tengamos tanto viento” afirmó.

Debido al temporal, en el marco de una acción conjunta entre el municipio de Sierra Colorada y los bomberos voluntarios de esta localidad, se programaron salidas a la zona rural para asistir a los pobladores que quedaron aislados.

El jefe comunal afirmó que los campesinos de la zona “están acostumbrados a vivir temporales de nieve, frío o lluvia” ya que se preparan con mucha anterioridad para el invierno en esta zona donde la crudeza del clima castiga fuerte.

“Cada casa que visitamos, encontramos a la gente bien y contenta con la nieve, porque les genera esperanzas” afirmó y añadió que “para nosotros, el solo hecho de ir a visitarlos y saber como la están pasando, nos reconforta y nos tranquiliza”.

En las recorridas por los distintos campos, personal del municipio y de bomberos voluntarios distribuyen leña y alimentos, entre otras cosas. “Es refuerzo de leña del Plan Calor, que sumada a las garrafas de gas que distribuyen el gobierno provincial, es muy importante para la gente por las condiciones del tiempo. También les llevamos algo de alimentos que compramos desde el municipio” señaló.

El jefe comunal destacó que el temporal sorprendió a las instituciones de Sierra Colorada “bien armadas” para poder enfrentar cualquier contingencia.

“Por suerte contamos con un muy buen equipo de trabajo, con vehículos en condiciones y con las finanzas del municipio equilibradas. Eso nos permite afrontar cualquier contingencia que podamos tener. Estamos haciendo un lindo trabajo con muy buen recurso humano” sentenció.