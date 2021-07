La nieve sorprendió en Brasil y se hace esperar en Bariloche

“El río Paraná sin agua, sequía en Patagonia, nieve en Brasil e inundaciones en Europa”. Este tipo de mensajes se disparó en las redes sociales durante las últimas horas, a raíz de la nevada en 13 ciudades del estado Río Grande do Sul en Brasil que generó un estallido de posteos con fotos y videos.

Las autoridades de ese estado confirmaron que las temperaturas podrían ser las más bajas desde 1955. Santa Catarina, por ejemplo, registró el récord de 7,8 grados bajo cero.

Mientras tanto el cerro Catedral registra solo 10 centímetros acumulados de nieve en la cumbre y 45 en la base por la fabricación de nieve técnica con los cañones. La empresa concesionaria del cerro Catedral informó: “Debido a las altas temperaturas pronosticas y la escasez de nieve, este jueves no se habilitarán las pistas del tercio superior. El objetivo es preservar la nieve en la alta montaña y volver a operar el viernes”.

#NEVE:snow_cloud::flag-br: | ¡Mucha #nieve ahora en Cambará do Sul, Rio Grande do Sul, #Brasil

Termómetro de calle -6 ° C!!!

VIDEO:vhs: @gabriel_zapa pic.twitter.com/OqSc0REmlF