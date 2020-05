La Pampa: rompieron la cuarentena para exigir que los dejen cazar

Unos 100 cazadores quebraron la cuarentena y se reunieron en una rotonda en Santa Rosa para reclamar que se les autorice un protocolo que les permita volver a la actividad en La Pampa.

Pese a que la policía les había advertido que serían detenidos, un centenar logró superar los controles en los accesos y se concentraron alrededor de las 9 de la mañana de hoy, sin respetar por momentos el distanciamiento social, tal como informó Diario Textual.

En fotos publicadas en las redes recibieron críticas por no respetar el distanciamiento social.

A las 9.30 dos representantes del grupo fueron convocados a entregar un petitorio a las autoridades provinciales y finalmente se fueron pasadas las 10. Quieren volver a cazar respetando medidas preventivas y de cuidado en el marco de la cuarentena, según explicaron.

En La Pampa, la caza está suspendida por 90 días. La Dirección de Fauna de la provincia, por consejo del Comité de Crisis ha rechazado hasta ahora las autorizaciones, informó el mismo medio de Santa Rosa.

El diálogo entre la policía y los manifestantes antes de que fueran recibidos. Foto: Gentileza Diario Textual

El reclamo fue impulsado por la Asociación de Cazadores con Jauría a Puro Dogo y Cuchillo, las asociaciones de cazadores de jauría de Toay, el Club de Caza del Valle, el Club de Caza de Quehué y el Club de Caza Mapu Vuy Pudú. Precisamente, uno de los pedidos es que se autorice el vareo de los dogos.

“Hoy por hoy no está de moda interpretar al cazador. Hay gente que cree que las patitas de pollo salen de una bolsa que dice ‘patitas de pollo’. Al pollo hay que criarlo y sacrificarlo. Nosotros crecimos comiendo un peludo, haciendo un aprovechamiento racional del recurso. No solamente salir a cazar que es lo que nos preocupa”, dijo Daniel Briguez (de la agrupación A Puro Dogo y Cuchillo, uno de los dos voceros que presentaron el petitorio) a Diario Textual. "Si abren los supermercados y las tiendas, por qué nosotros no podemos trabajar?", plantearon otros manifestantes.