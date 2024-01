Matías, de Londres a la Patagonia: «Cantar en Villa Traful fue mágico»

Las campanas anunciaron que en 10 minutos comenzaría el concierto en Villa Traful mientras una familia con dos niños de 9 y 7 años subía corriendo las escaleras por miedo de perderse algo, pero llegaron a tiempo a este paraíso de la Patagonia en la cordillera neuquina. Llegaron directo de Bariloche para escuchar a Matías. Se sumaron a los residentes y a turistas franceses e italianos. Ana y Pedro estacionaron a tiempo, calcularon justo desde Santa Rosa para disfrutar del concierto. Lo bien que hicieron: fue conmovedor.

Con todos expectantes en el silencio imponente de la capilla, Matias Carbonetti ingresó cantando el Ave María de Schubert. Una gran introducción para mostrar a la audiencia que estaba frente a un gran cantante lírico, que con seis años de estudio y trabajo en Inglaterra cada año busca superar su técnica. Su voz se expandía más allá de las paredes.

Matías y las fotos para el recuerdo de un gran día en la capilla de Villa Traful.

“Gracias Traful por recibirme, un escenario perfecto para la música. Recorreremos diferentes áreas y estilos“, se presentó Matías y agradeció a la parroquia por haberlo congregado, contento con la acústica que genera tanta madera.

Fue relatando en inglés y español las obras que eligió, todas tenían algo en común: el esplendor de la naturaleza, el amor y la gratitud.

La brisa fresca circulaba por la capilla trayendo aromas del bosque y las flores la rodean. Telón de fondo las montañas y lago que inspiraban a Matías en su relato que combinaba idiomas: “Don Quichotte a Dulcinée Ravel cantare una pieza que escribió sobre Don Quijote como formas de comunicar su amor a Dulcinea”, idjo. Y después: «Elegí esta pieza rusa ‘Que bello este lugar’ de Rachmaninov, poco conocida pero muy bella, inspira cantarla en este escenario, una canción que pone en valor el seguir una pasión un sueño, en mi caso la pasión por el canto«.

Luego de letras en inglés, italiano, francés, el viaje musical llegó con a la Argentina con la “Oración remanso “, tan linda letra, que rescata el trabajo del pescador y el esplendor de lo natural. El repertorio

incluyó a Ravel y Richard Strauss, entre otros, para finalizar la gira por Argentina con Ginastera y Ariel Ramírez.

Todo terminó con aplausos y bises. Hasta que un espectador se levantó y aclamó: ”Gracias, hoy, recibí un regalo, recibí una caricia al alma, con esta música, gracias“.

La entrada fue gratuita y se recaudaron 132.000 pesos de contribuciones voluntarias. Ese dinero fue destinado a la restauración de la capilla y sus actividades y al artista.

El Padre Edouard de Grivel, de paso por la aldea de montaña, al finalizar el concierto invitó a rezar la oración a Nuestra Señora de Traful.

El próximo 20 de enero a las 20 horas, otra vez resonará música clásica en la capilla: en esta ocasión será dentro del ciclo de conciertos de los Siete Lagos. Y para diciembre 2024, Villa Traful dejó sus puertas abiertas a Matías Carbonetti para que deleite con su canto nuevamente.

Contacto: parroquiadeloslagos@gmail.com | +5491145643375

La biografía de Matías Carbonetti

* Nació el 6 de octubre de 1995 y se crió en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires. Desde muy chico, Matías manifestó una vocación artística sorprendente, que abarcaba desde la actuación, dirección y canto: en sus juegos de niño, siempre estaba el teatro y las representaciones.

* A los 17 años, iba solo casi todos los domingos al Teatro Colón.

* En el colegio, pudo desarrollar su pasión y ser reconocido, tanto como actor y cantante. Tomó clases de actuación con Luis Romero, además de clases de canto en forma particular. Incorporó también el ballet clásico como disciplina física.

* A los 20 años, Matías decidió partir hacia Londres para estudiar actuación. Trabajaba para poder mantenerse mientras lo hacía. Durante ese tiempo, hizo un posgrado de actuación en LAMDA (London Academy of Music and Dramatics Arts), una academia reconocida mundialmente. Un camino arduo en el cual puso mucho empeño.

* Con el paso del tiempo, fue viendo que su vocación y su camino estaba en la ópera. Estudia y cursa actualmente su último año en Guildhall School of Music and Drama, una de las más prestigiosas instituciones internacionales, en la cual logró ser becado y apoyado por el gobierno inglés. Su sueño, además de cantar en los grandes escenarios del mundo, es algún día dirigir el teatro Colón.

«La experiencia de cantar en la capilla de Villa Traful fue mágica»

De regreso en Londres, Matías dijo a Diario Río Negro: «La experiencia de cantar en la capilla de Villa Traful fue mágica. El solo mirar por las ventanas o sentir el sonido de la brisa de la montaña andina en aquellos momentos de silencio; uno sentía la razón para cantar, la razón para agradecer y dejarse llevar por esta experiencia. Siempre me gusta decir que de alguna manera formo parte de la audiencia cuando estoy sobre el escenario; tengo el lujo de tener el mejor asiento de la casa. Se dio la coincidencia también que muchas de las piezas que cante hablan o se referían a un paisaje como en el que nos encontrábamos o hacían referencias a lo sagrado, lo eterno y Dios».

«Desde que llegué a Londres hace ya casi 8 años (con apenas 20) a buscar mi vida y realizar mis sueños, volver a la Argentina siempre resultó como un sueño en sí mismo, como volver a otra vida. No siento ni sentí que fui muy lejos, sin embargo la distancia me hizo apreciar la belleza de mi hogar y de aquella “argentinidad” que está fuertemente arraigada a las bases de mi corazón y mi personalidad; de la cual me siento profundamente agradecido y orgulloso. Volver a casa es siempre un honor y lo veo como la gran aventura de mi vida; recorrer este camino para aprender y siempre volver», agregó..

«¿Cómo se ve la Argentina desde Londrés? Desde afuera me interese más sobre mi país porque lo extrañaba; pude ver y aprender más sobre nuestra historia, nuestra cultura, las ventajas de nuestra idiosincrasia. Siento que somos un diamante en bruto; y no solo por la belleza de nuestra tierra. En este suelo hubo grandes personas, grandes héroes y grandes historias que tienen mucho para dar al mundo. Siento que la Argentina tiene un gran potencial pero necesitamos nosotros (los Argentinos) ser conscientes de nosotros mismos. Es mi sueño a través de las habilidades y oficios que estoy cultivando en Londres tratar de que quienes me escuchen recuerden esa belleza que hemos olvidado. Creo que lo más importante que puede hacer la música, el arte es inspirar. Creo profundamente que tenemos mucho para dar al mundo pero debemos empezar a movernos hacia adelante».

«¿Si sueño dirigir el Teatro Colón? «Es una fantasía, sí. Pero para cuando no pueda subirme más al escenario. No se donde terminaré», dijo y se despidió con una sonrisa.

Contacto: https://www.instagram.com/matiascarbonetti95/