La Peña: se convirtió en colibrí y cada verano decide volver a casa

En el norte argentino se mezclan un poco de tradiciones con creencias que van al fondo de la historia. Pero están convencidos que los seres humanos más queridos, los que dejan buenos recuerdos, se convierten en pájaros.

Tanto que el tema parece ser una verdad indiscutible.

El relato viene de días de tristeza, donde una mamá falleció y ese mismo día apareció un colibrí sobre el limonero del patio. Nadie jamás había visto antes ese colibrí en la casa.



Uno de los hijos dijo “esa es mamá que nos está visitando, mamá que de tanto en tanto se da una vuelta para ver cómo están las cosas”.

Uno, un poco más descreído, escucha, entiende y al mismo tiempo duda. Pero bastó que nos pasara en carne propia como familia donde se dio la misma situación. Ocurrió hace años, pero lo llamativo fue que ese mismo día cargado de tristeza, un hermano dijo casi murmurando “ya está, se convirtió en colibrí”. Esa misma tarde en una hermosa Tevequia, árbol de ramas finas y flores amarillas, se asomó un colibrí. Estuvo suspendido en el aire varios minutos, como si de verdad no quisiera irse. Ahí se mantuvo y luego desapareció.

Emprendimos el regreso los que no vivíamos allí y a partir de ahí, cada año volvimos de visita a la casa paterna. Y cada año apareció el colibrí cargado de mensajes silenciosos, porque ni siquiera hace ruido. Pero la postal es idéntica, siempre sobre la Tevequia avejentada. Llega un colorido colibrí y queda suspendido con sus alas multiplicadas por varios minutos. Da una vuelta por casa y desaparece.

Verlo cada año es más bien simbólico, pero carga consigo eso de desafiar convicciones, tanto que uno ni siquiera se atrevería a decir que no es posible que un pájaro sea un pedacito de un familiar querido.

Por lo que supe, en estos días volvió a aparecer y probablemente ya no sea el mismo colibrí porque según dicen, viven de 3 a 5 años y de esto pasaron casi dos décadas.