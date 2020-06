La recuperación del comercio en Bariloche se aleja al verano o el 2021

El sector comercial de Bariloche vislumbra una posible recuperación de la actividad entre seis meses y un año, a partir de la próxima temporada de verano, aunque algunos creen que nunca volverán a tener parámetros normales en su actividad.

Una encuesta de la Cámara de Comercio a 150 asociados permitió trazar un panorama de la crisis del sector en la ciudad, que tiene serias dificultades para pagar salarios, alquileres e impuestos con niveles de ingresos magros y una caída de ventas del 80% promedio.

El presidente de la Cámara de Comercio, Eduardo Caspani, dijo que si bien ya tenían un diagnóstico aproximado sobre el crítico cuadro, los sorprendió “el pesimismo general” como dato saliente del relevamiento.

Interpretó que la gran mayoría de sus pares “descuenta que no va a haber temporada turística de invierno y eso aleja el horizonte de recuperación”.

Según datos de la encuesta, la expectativa de las empresas en cuanto a su estimación de recuperación del nivel de actividad normal, es dentro de seis meses para el 45%, para un 40% dentro de un año o más y para un 7% no creen que podrán volver a la normalidad. Solo el 6% de los comerciantes dio estimaciones de recuperación casi inmediata a 3 meses yy un 2% que dice que opera normalmente.

Caspani dijo que la ayuda del Estado ha servido para a salvar algunas situaciones de apremio, pero no ha dado del todo en la tecla con lo que esperan o necesitan los comerciantes.

Al dar a conocer el informe la Cámara dijo que esperaba que sirva de respaldo en las “constantes gestiones” que lleva adelante para obtener “paliativos adecuados”.

Desde la entidad solicitaron por ejemplo “la exención de tasas e impuestos por los períodos que no se pudo trabajar”, ya que hasta ahora se han conocido “sólo medidas que implican prórrogas” de vencimientos. Pero la facturación perdida ya no se recupera, de modo que muchos comercios no podrán efectuar dobles pagos a futuro.

También reclaman una operatoria más amplia de créditos a tasa cero con seis meses de gracia “para regenerar capital de trabajo”, la exención de derechos de habilitación comercial y la posibilidad de renegociar montos y vencimientos de servicios públicos.

En cambio, otros beneficios como la ayuda estatal para el pago de salarios (ATP) perdió algo de interés entre los comerciantes. En abril lo recibió el 61%, mientras que el 6% no lo solicitó. En mayo fueron admitidos el 59% y subió al 13% la cantidad de comerciantes de Bariloche que “no intentó acceder al programa”.

Caspani dijo que muchos empleadores -como pasa a nivel nacional- renuncian al ATP “por las condiciones”, entre ellas la prohibición de distribuir dividendos en los próximos dos años.