La respuesta de Vidal a Cristina Kirchner: «¿Qué es ser rudo? ¿Decirles imbéciles a la oposición, nazis, fascistas?»

La precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad María Eugenia Vidal le respondió este lunes a la vicepresidenta Cristina Kirchner y preguntó qué vale más si "sacar a patadas en el culo a los narcos o putear por televisión".

"Definamos qué es ser rudo. ¿Decirles imbéciles a la oposición, nazis, fascistas?; ¿Sacar a patadas en el culo a los narcos de los barrios o putear por televisión?", resaltó Vidal.

Las palabras de la ex gobernadora de Buenos Aires se refirieron a los dichos de la vicepresidenta durante la presentación de los candidatos del Frente de Todos el pasado sábado en Escobar, poco antes del cierre de listas.

"El marketing y el coaching, por favor, se nota cada vez más; al principio era novedoso: carita, saltitos... Todo era novedoso. Acostumbrados a nosotros, que somos rudas y rudos, la novedad del saltito y la cosita era... Con saltitos y risita no vamos a ninguna parte", resaltó Cristina Kirchner.

En ese marco se dio la respuesta de Vidal, que si bien no fue nombrado directamente por la titular del Senado, se vio como una de las destinatarias del mensaje, al igual que el ex presidente Mauricio Macri.

“A nosotros nos preocupa resolver los problemas de la gente, no ver quién dice la chicana más enrevesada. La chicana más viva no es mi camino”, subrayó.

En declaraciones radiales, Vidal indicó: "Estamos viviendo la peor situación que recuerdo desde el 2001, con mucha angustia y preocupación de la gente".

"No ser candidata en la provincia de Buenos Aires no significa que abandone a los bonaerenses, sino que se promuevan nuevos liderazgos, porque no estarían (Diego) Santilli y (Facundo) Manes; nosotros vamos a defender a todos como diputados nacionales", enfatizó la ex mandataria provincial.

Y agregó: "Hay que bajar los impuestos a la producción, hay que aliviar a los sectores más castigados, los restaurantes y hoteles, y necesitamos una ley integral que declare la emergencia educativa y que obligue a medir. Cuanto peor estamos, más tenemos que medir porque si no, no sabemos qué evaluar”.