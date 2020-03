La UNC dará todas las clases online en este cuatrimestre

La Universidad Nacional del Comahue presentó un plan de acción para continuar con el dictado de clases online donde el profesor dicta la clase y los alumnos lo siguen desde sus casas a través de internet. La presentación la hizo el rector Gustavo Crisafulli y la secretaria Académica, Lidia López.

El rector dijo que, como consecuencia del decreto de aislamiento, en la universidad sólo funcionan los servicios esenciales con el personal mínimo e indispensable y que una buena parte se hace por teletrabajo. Dijo que se garantiza el pago de salarios y proveedores como así también el mantenimiento de la infraestructura física y seguridad patrimonial. Indicó que se migrará hacia la plataforma virtual el cursado académico.

La funcionaria universitaria explicó que lo que se intenta es sostener el dictado de las clases en línea, aclaró que “no es virtual porque no se separa en el tiempo, sino sólo en distancia porque el alumno está en su casa”. La idea es que se cumpla con el plan de estudios que está aprobado y que el cuerpo docente pueda dictar las clases en ese ámbito.

Contó que desde que comenzó el aislamiento se trabajó con docentes, secretarios y los encargados de la educación en entornos virtuales y la subsecretaría de Tecnología que está a cargo de Enrique Maglieta.

“Es un desafío y una responsabilidad enorme”, consideró López en diálogo con la radio UNC Calf. Agregó que es un aporte de la universidad al aislamiento para que los estudiantes permanezcan en sus casas, que el tiempo sea productivo y que no se tenga una pérdida en cuanto al cuatrimestre de cursado.

Al ser consultada sobre la operatividad del sistema, describió que se trata de la plataforma Pedco que es de soporte a la actividad docente que se usa hace varios años. El docente va a comenzar a dejar material de estudios y actividades que se van a poder realizar en línea. La dirección es pedco.uncoma.edu.ar y si no se puede acceder deben recurrir a una mesa de ayuda que los deriva a la unidad académica donde se dicta la carrera para que le resuelva la situación.

Acotó que habrá tres mesas de ayuda: soporte técnico, funcional y otra de administración académica.

“El plan es perfectible, es una primera experiencia que hacemos, es un desafío enorme para toda la comunidad y el objetivo es aportar en esta lucha contra la pandemia para sostener a la gente en su casa y hacer exitosa esta medida tan drástica que tomó el gobierno”, dijo.

La plataforma requirió la incorporación de tecnología, esta semana se hicieron pruebas y había 1.500 conectados en forma simultánea y la idea es que puedan estar los 30 mil estudiantes conectados.