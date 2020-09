La ley dictamina que la usurpación es un delito.

Por lo tanto, no comparto ni entiendo las declaraciones de la ministra Sabina Frederic al manifestar que “La tomas de tierras no son un tema de Seguridad”. Que un individuo no disponga de una casa no justifica que le asista el derecho a tomar la propiedad de otra persona. El que se apodera de terrenos, está cometiendo un delito y por consiguiente, se le debe aplicar la sanción que le corresponda. “Apoderarse de lo que no es propio por la fuerza … es ilegal”. Es competencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, la obligación de velar por sus habitantes, ante cualquier delito. Juntamente con el cuidado y patrimonio de todos los argentinos.

Declinar toda responsabilidad y desentenderse del asunto, no es la postura correcta que debería ejercer un funcionario.

Querer “lavarse las manos” y desligarse de las obligaciones, pareciera ser para la funcionaria lo más práctico.

El tomar un parcela ajena, es un asunto de Seguridad.

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534



Buenos Aires