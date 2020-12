La UTA aceptó pago escalonado de sueldos y no hay paro de colectivos en Bariloche

Luego de ocho meses de paros sucesivos que dejaron a la ciudad sin transporte cada vez que la empresa Mi Bus se atrasó con el pago de los salarios, esta vez el gremio UTA suscribió un acuerdo que evitaría las medidas de fuerza.

Los trabajadores cobraron este jueves el 50% de los sueldos de noviembre y el compromiso gremial es esperar por la otra mitad hasta que ingrese el subsidio nacional, que está prometido para el miércoles 16, aunque la experiencia marca que esas fechas pueden no cumplirse.

Hasta entonces durará la tregua convenida por la UTA con la empresa y con el municipio, que luego del paro del mes pasado, que se extendió por 17 días, promovió una mesa de diálogo para evitar nuevos cortes del servicio.

La espera obligada no habría caído bien entre los trabajadores, dijo ayer una fuente interna de la empresa, que admitió sin embargo que no pueden ir al paro sin apoyo formal del gremio.

En el paréntesis que se abre hasta el cobro completo del sueldo atrasado, la UTA también espera alguna precisión sobre el pago del medio aguinaldo, que Mi Bus debería depositar antes del lunes 21.

El vocero consultado dijo que los empleados de la concesionaria del transporte no quieren financiar más el sistema de sus bolsillos y esperaban que el dinero para ganar una masa salarial que los mantenga al día a la espera de los subsidios “salgan de la empresa, del municipio o de algunos de los principales actores” del conflicto.

Esa respuesta nunca llegó y este mes los más de 200 empleados de Mi Bus fueron empujados otra vez a aceptar pagos escalonados y fuera de término.

En los últimos ocho meses llevan realizados ya 55 días de paro, ante la caída en la venta de boletos y la insuficiencia de los subsidios que remiten el Estado nacional, el provincial y la reducción del aporte del municipio.

“La gente no está para nada contenta pero no queda otra que esperar -dijo la fuente-. Igual no se descarta volver con las medidas de fuerza si no pagan la semana que viene”.