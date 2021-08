La violencia económica de género, en el podio de las demandas en Neuquén

La Legislatura de Neuquén sancionó una ley de patrocinio jurídico en 2018, cuyo equipo aún no está en funciones. Foto Andrés Maripe.

El 53% de las situaciones que llegaron al equipo de asesoramiento legal de la subsecretaría de las Mujeres del municipio de Neuquén, durante el primer semestre del año, fueron casos de violencia económica de género. En el informe que publicaron marcan el deterioro en la calidad de vida de quienes se acercan, a muchas de las cuales se las asiste con alimentos, leña, ropa, calzado y pañales.

“Nos encontramos con mujeres que no las dejaban salir a trabajar, no las dejaban reinsertarse en el mercado laboral, que se dedicaron a la familia y justamente por ese motivo después las tienen atadas a esa situación, porque si se separan saben que el sustento económico que tenían lo pierden”, explicó Daina Zapata, una de las dos abogadas que brinda patrocinio gratuito y encargada de producir el relevamiento.

A esto se agrega la vulnerabilidad en cuanto a la situación habitacional. “Puede ser que si se van, con el ingreso que tienen o sin la cuota alimentaria no pueden solventar, o no pueden alquilar, o no tienen un lugar para vivir con sus hijos”, aseguró. En otros casos “no las han dejado terminar la escuela cuando son relaciones que vienen desde muy jóvenes: se quedaron embarazadas, se tienen que quedar en la casa y se encuentran atadas a esa situación”.

La ley 26.485 la define como aquella violencia que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres, que incluye desde la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes hasta la privación de los medios indispensables para una vida digna.

La profesional planteó que la violencia verbal es muy difícil que cese y se ejerce muchas veces a través de mensajes para seguir hostigando, maltratando. Uno muy típico es: “vos nunca vas a trabajar.”

En total el área legal y psicosocial de la subsecretaría intervino en 539 situaciones. De ese universo, el 47% de las causas se encuentran activas. Esto significa que se siguen litigando. Zapata sostuvo que sin patrocinio las sanciones por incumplimiento a medidas cautelares no se aplican. “El juez lo puede hacer de oficio o a pedido de parte, pero de oficio la realidad es que no lo hace”, afirmó.

Este espacio de patrocinio integral se suma al que brinda Nación, a través del Centro de Acceso a Justicia. El gobierno provincial aún no puso en marcha a su equipo propio, que prometió, alcanzará a todo el territorio. Para comunicarse hay que contactarse al 299-5121506 o al 299-5940203.