La viuda negra es el animal venenoso que más picaduras produce en la gente

El 95% de los casos de picaduras por animales venenosos son causados por la temible viuda negra, según el registro de casos del departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Neuquén. Los otros tres animales venenosos que le siguen en el ranking de incidencia y que implican un riesgo para la población humana son la araña del cuadro, la serpiente yarará y la serpiente del coral.

“La más frecuente todos los años es la viuda negra (Latrodectus). En la Loxosceles laeta (araña del rincón) es más raro que haya registros. Una picadura cada tres o cuatro años. Y entre las víboras, la yarará es la que más comúnmente se notifica como causante de una mordedura. También una notificación cada tres o cuatro años”, describió a Río Negro Horacio Trapassi, Médico Toxicólogo del departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Neuquén.

El especialista indicó que se notifican alrededor de 30 casos de picaduras o mordeduras de animales venenosos en la provincia por año. Ocurren más frecuentes en la zona de la Confluencia. Es decir, en las ciudades de Neuquén, Centenario, Plottier, y Senillosa.

“Coincide donde hay más población, más movimiento de gente, mayor cantidad de loteos. Todo eso hace que haya más contactos en los entornos donde se encuentra la viuda negra y las víboras. La yarará es una víbora que tolera muy bien el frío. Está hasta Santa Cruz”, observó.

El profesional enfatizó que lo importante a la hora de prevenir es tener en cuenta dónde se puede encontrar cada animal.

En este sentido, marcó que la viuda negra es una araña que por lo general se encuentra en los exteriores. “En terrenos baldíos que no están desmalezados, en cortezas desprendidas de árboles, si se dejan tachos, residuos o se junta basura que pueda darle refugio en el exterior. Es muy raro que se encuentre en el interior de la casa. Podría ocurrir que una araña viuda negra ingrese a través de algún tacho que estaba fuera o leña”, aclaró.

Mientras que en el caso de la araña del rincón o del cuadro ocurre lo contrario. Se caracteriza por estar dentro de las casas. “Puede estar detrás de muebles que hace rato no se mueven, de cuadros, en ropas que hace muchas temporadas no se usa. Pero insisto. Es muy raro el incidente con Loxosceles”, apuntó.

Cómo ocurre la picadura Santiago Aisen, licenciado en Ciencias Biológicas y especialista en el tema, indicó que es muy raro que las arañas muerdan si nadie las molesta. Como medidas de seguridad, la mayoría de las arañas escapan.

“En general muerden como último recurso. Los casos de incidentes se producen cuando la persona agarra una planta, la aplasta, o se pone una prenda de ropa, la aplasta con el cuerpo y ahí el animal muerde. No es que las arañas buscan a las personas para morder”, marcó.

Entre las recomendaciones para evitar las picaduras, en el caso de la viuda negra es mantener limpio los alrededores de las casas, desmalezados y sin acumulación de objetos.

En el caso de la prevención de la “araña de los cuadros”, hay que tener cuidado cuando se manipula algún cuadro en la pared o se corre algún mueble o un objeto que hace mucho no se mueve, ponerse guantes, por las dudas que haya. Y otra cosa es si uno tiene ropa o calzado hace mucho tiempo sin usarlo, sacudirlo antes de ponérselo”, aconsejó. En todos los casos de tareas de limpieza se aconseja usar pantalones largos, calzado cerrado y guantes.

Santiago Aisen mencionó la razón por la que la mayor cantidad de incidentes en humanos se vinculan con Latrodectus.

“Tiene que ver con el lugar donde están. La viuda negra es muy rara que aparezca dentro de las casas. Está en el monte o alrededor de las casas. Si hay escombros o pastos altos, hay que tener en cuenta que la araña suele hacer sus telas a la altura del suelo. Va entre 20 centímetros y el suelo, porque agarra los bichos que caminan por el suelo”, expuso.

El biólogo describió que en Argentina, hasta el día de hoy hay aproximadamente 1.600 especies de arañas. “Todas las arañas y escorpiones, salvo algunas excepciones, la mayoría tienen veneno. Porque es lo que usan para cazar. El veneno lo inyectan en sus presas, lo inmovilizan, matan y después lo pueden comer. Pero no todos los venenos son de importancia médica. Pero en estos dos casos son venenos bastante potentes”, informó Aisen.

El experto explicó por qué el veneno de la viuda negra es tan potente. “Le vino bien a nivel evolutivo tener un veneno poderoso para poder empezar a comer vertebrados. Puede cazar animales más grandes. Tiene una dieta que incluye vertebrados: pequeños roedores, lagartijas y culebras”, explicó.

La araña del cuadro es otro de los animales que implica un riesgo para la población. Foto: Juan Manuel Rubio



Otras arañas que confunden

También advirtió que hay en la región dos arañas muy parecidas a las que representan riesgo para las personas. Una es la de los armarios o falsa viuda negra. Otra es la araña de los timbres, que se parece a las de los cuadros. “Se las suele confundir y están también en Neuquén y Río Negro”, aclaró.

A pesar de que los animales pueden despertar temor, el experto recordó el rol biológico de las arañas en los ecosistemas y en relación a otras especies del mundo animal.

“La araña es un depredador tope. Pueden comer moscas, mosquitos, cucarachas u otros insectos que pueden ser nocivos porque transmiten enfermedades o pican. Tener arañas -expresó- hace que la población de insectos como moscas o mosquitos bajen”.

Las arañas muerden como último recurso. Puede ocurrir que una persona agarre una planta y aplasta al animal. O se pone una prenda de vestir donde estaba la araña

Cuáles son los efectos en la salud La picadura provoca dolor local

El veneno de la viuda negra para la persona que resulta picada es neurotóxico. Puede provocar un intenso dolor local, sudoración localizada, piloerección localizada (se paran los pelos en la zona de la picadura) o contracturas musculares.

Según el tamaño de la persona, de sus antecedentes y de la cantidad de veneno, “puede ser que se empiece a generalizar, entonces que empieza a sentirse en todo el brazo o pierna, sudoración en todo el cuerpo, contracturas en los músculos abdominales, taquicardia, sensación de que vas a morir o que estás gravemente enfermo. Esto en un cuadro de moderado a grave”, dijo el toxicólogo Trapassi. Por otro lado, la araña del rincón provoca efectos en la piel. Entonces puede generar ampollas llenas de sangre, áreas de la piel que empiezan como a tener hematomas, y en casos muy raros puede dar un cuadro en la sangre (hemólisis).

Acceder al antídoto como tratamiento

Si una persona fue picada por arañas como la viuda negra, tiene que acudir a la atención médica para acceder a una evaluación y al tratamiento adecuado.

“No todas las mordeduras o picaduras de un animal venenoso necesitan un antídoto. Porque a veces el animal no alcanza a inyectar veneno o se había ya alimentado previamente entonces ya había usado el veneno previamente en alimentarse. Y eso lo único que lo va a marcar es la evolución clínica de la persona”, aclaró Horacio Trapassi.

Los antídotos se producen en el Instituto Malbrán en Buenos Aires. “Es una producción muy compleja y escasa. Es un recurso que hay que cuidarlo. No todas las mordeduras y picaduras requieren al antídoto. En Neuquén están todos los antídotos, están distribuidos en toda la zona sanitaria, Esto significa que todos los hospitales cabeceras lo tienen. Especialmente de las más frecuentes, como la de viuda negra”, apuntó el médico toxicólogo Horacio Trapassi.

La persona debe quitarse anillos, pulseras, la manga de la camisa, calzado o medias que se encuentren el lugar de la picadura de araña, y consultar al médico.