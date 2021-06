La vuelta a las clases presenciales en todo Neuquén está marcada por la confusión y el conflicto

El Gobierno provincial esperaba que hoy se retornara provincialmente a las clases presenciales en todo en Neuquén, pero no en todos los cursos, por la modalidad progresiva. Sin embargo, el sindicato docente ATEN considera que no están dadas las condiciones epidemiológicas para el regreso e insiste con la virtualidad. Además, criticó el anuncio del gobernador, Omar Gutiérrez, antes de la reunión en el Consejo Provincial de Educación (CPE) y en respuesta, el viernes no dio quórum. Hoy se intentará que se realice esta instancia, sino se espera una resolución de la presidencia o un decreto.

La confusión sobre este lunes es mayor, porque la ministra de Educación, Cristina Storioni, anunció reiteradas veces que se insistiría en avanzar con el plan de presencialidad progresiva esta semana. El sindicato informó que sostendrá las actividades no presenciales. A la vez, la dirección de escuelas privadas emitió un comunicado explicando la modalidad para las mismas. Con este panorama, las coordenadas no eran claras en ninguna localidad y se espera que hoy haya más claridad.

Por su postura, es posible que ATEN nuevamente no de quórum en la sesión del cuerpo colegiado de este lunes y que el Ejecutivo fije su decisión con alguna otra herramienta administrativa. La misma incluirá la nueva etapa de presencialidad, prevista para esta semana.

La nueva fase consiste la incorporación de todo el primario y de los últimos años del secundario a las 118 comunidades escolares que retornaron a la presencialidad la semana pasada. A esta fase se suman Las Ovejas, Andacollo, Huinganco y Huantraico, que no tenían ningún curso en las escuelas. El resto de las localidades que estaban en el mismo estatus tendrán actividad en los edificios el nivel inicial (jardines de infantes), primer ciclo (1°, 2° y 3° grado), escuelas rurales y de educación especial. Esto incluye a Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul, Rincón de los

Sauces, Zapala, Chos Malal.

El conflicto de base es que el Gobierno asegura que hay una tendencia a la baja de casos y casi todos el personal de Educación está vacunado, mientras que ATEN responde que el nivel de incidencia sigue alto y la ocupación de camas de terapia al 100%, por lo que no es seguro movilizar a las 200.000 personas que implica la presencialidad.