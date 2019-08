LaClandestinidadNOseFesteja, el hashtag que recuerda el aniversario del rechazo de la ley de aborto

Hace un año, el Senado decidió perpetuar el aborto clandestino. Este 8 de agosto, SALGAMOS VESTIDXS DE NEGRO. El #8A no hay nada que festejar.#laclandestinidadnosefesteja

Educación sexual para decidir,

Anticonceptivos para no abortar,

Aborto legal YA, para no morir.”

