Lalo Porra, a un año de la despedida

Los ídolos pueden dejar de jugar, pero su presencia es eterna en los clubes que marcaron a fuego. Eso sucede con Orlando Porra, identificado con la camiseta de Independiente de Neuquén, pero reconocido por los seguidores del fútbol regional.

A un año de su retiro, Lalo habló con Río Negro, recordó el partido despedida y analizó su carrera ya alejado de la actividad.

“No tenía presente la fecha, pasó muy rápido el año. Lo que más recuerdo es el cariño de la gente, estoy muy agradecido con Independiente. El cuerpo técnico y el presidente me brindaron siempre lo mejor”, comentó el ex jugador sobre su partido despedida.

Aquel 24 de marzo en La Chacra, Independiente goleó al Deportivo Roca 4 a 1 en un encuentro que dejó mucha tela para cortar. El Rojo ya estaba descendido pero el ánimo fue distinto a la hora de homenajear a Porra.

“Se han hablado un montón de cosas sobre ese partido, pero yo lo disfruté, dejo de lado todo lo que pasó después. No me lo empañó”, aseguró el bahiense.

Lalo reconoció que añora sus tiempos de futbolistas pero a la vez no se desvela. “Se extraña un montón. Vivía todo el día en el club, extraño el vestuario y compartir con los chicos. Cómo éramos los referentes nos ocupábamos de varias cosas más. Lo extraño, pero tampoco me vuelvo loco, tenía que dar ese paso en algún momento”, reflexionó.

A pesar que no ha vuelto a acercarse al club recientemente, Porra dejó claro que su sentimiento por Independiente nunca se apagó. “Siempre hablo con mis ex compañeros y también con los dirigentes, son personas que uno aprecia, hace mucho que no voy al club pero sigo en contacto”, afirmó.

El ex futbolista también compartió su alegría por el título de Copa Neuquén de 2019 y el buen presente del equipo en el Regional Amateur. “Es muy lindo que después de tanto tiempo hayan salido campeones, es algo que no pasa siempre. Les deseo lo mejor. Con el fútbol uno apaga muchos problemas, espero que puedan volver a jugar pronto”, expresó.

Más allá de los logros obtenidos, Lalo prioriza el factor humano al recordar lo que le dejó el fútbol. “Lo más importante son los amigos que hice. Cuando me despedí me mandaron mensajes colegas de otros equipos. Que te valoren como persona es lo más lindo, más allá de que te respeten como jugador”, analizó.

Quizás tomé malas decisiones pero creo que las cosas pasan por algo. Mi destino me trajo acá a vivir lo que viví en Independiente”. Lalo Porra afirmó que no se arrepiente de nada en su carrera, a un año del retiro.

Estos últimos doce meses fuera de las canchas no fueron fáciles para Porra. Además del freno actual que generó la pandemia de coronavirus, no le fue fácil encontrar trabajo y espera por nuevas oportunidades.

“Cuando me retiré, fui sodero con unos amigos que me ofrecieron trabajo, gente cercana a Independiente, me dieron una mano cuando no encontré laburo. También fui repartidor. Luego entrené a algunos chicos pero ahora está todo parado. Espero que pase pronto, no solo por mí. Lo más importante es que no haya tantos infectados”, concluyó Lalo, con la generosidad que tenía cuando llevaba la “10” en la espalda.