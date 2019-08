Las cámaras de seguridad podrían complicar al acusado de robar la joyería Scorpio

Este miércoles empezó el juicio contra dos personas imputadas por el robo de una joyería en Cipolletti. Desde la Justicia habían adelantado que no se difundiría información de ellos, y que a pedido de la defensa, prohibieron la publicación de sus imágenes. El caso data de agosto de 2017 y los implicados en la investigación son un hombre, que sería el autor del hecho, y una mujer Policía, que lo habría encubierto, según la acusación. Fuentes judiciales explicaron que el debate no se basará en el hecho, por convención probatoria, sino en la participación o no de los acusados. Continuará este jueves desde las 8 y podría extenderse hasta el viernes.

La acusación que sostuvo la fiscalía se basó en dos hechos: por un lado el robo en la joyería Scorpio, ubicada en la calle Yrigoyen, por el que un hombre está acusado de robo agravado por ser cometido con un arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, en poblado y en banda. Por otro lado una mujer Policía está acusada de encubrimiento agravado por ser funcionario público, ya que habría tomado conocimiento del hecho y no lo denunció, algo que es una obligación al ser parte de la fuerza.

Durante la audiencia iniciaron las primeras ruedas de testimonios y, entre lo que más resaltó, personal de la Brigada de Investigaciones relató sobre las primeras diligencias en el caso, y cuales fueron los indicios que los llevaron a sospechar del ahora imputado y de la presunta encubridora.

Tras una serie de escuchas telefónicas, se ordenó una decena de allanamientos que se llevaron a cabo el mismo año del robo, en Allen y Roca. Los operativos fueron encabezados por el fiscal Guillermo Merlo, y secuestraron armas, joyas y relojes.

Además, durante el primer día del juicio reprodujeron los videos de tres cámaras de seguridad que estaban instaladas en el local, que captaron parte del robo. Para aclarar sobre este material, un perito de la Policía Federal detectó rasgos característicos que podrían coincidir con el imputado.

Fuentes judiciales precisaron que para que esta pericia sea categórica deben existir al menos 12 coincidencias con el acusado. Solo se detectaron siete coincidencias, pero igual podrían complicar al presunto autor del hecho.

Desde las 8 del jueves se retomará el debate, y restan cinco testigos para declarar. Luego se pasaría a la fase de alegatos. Por eso no descartaron que se pueda extender hasta el viernes.

Siete robos en 15 años



El atraco fue durante la mañana del 12 de agosto de 2017, Tres encapuchados ingresaron a la joyería ubicada en la calle Yrigoyen, en pleno centro cipoleño, y se llevaron mercadería y dinero en efectivo, por un valor aproximado a los 500.000 pesos, según estimó el dueño Martín Prieto, aquel día. “Para recuperar lo que perdimos necesitamos 10 años más de trabajo”, expresaba. Fue el séptimo robo que sufrieron en 15 años.

Los ladrones entraron, los empujaron hacia el sector de taller, los golpearon y, tras reducirlos se llevaron objetos de oro y dinero en efectivo.

En noviembre de ese año, y tras realizar escuchas telefónicas y analizar las cámaras de seguridad, dieron con el sospechoso. Más adelante, en julio del año pasado allanaron una casa y detuvieron a una mujer de la Policía de Río Negro que supo del hecho y habría omitido denunciarlo.