Las decisiones de Argentina ante el reclamo de Chile por la plataforma marítima

El conflicto por el reclamo limítrofe de Chile hacia Argentina sobre la plataforma marítima sumó hoy un nuevo capítulo con las declaraciones de Felipe Solá ante la Cámara de Senadores. Mientras que el canciller aseguró que la única manera para resolver el problema es a través de una negociación, el Senado indicó que elaborará una declaración de rechazo.

Los bloques políticos del Frente de Todos (FdT) y de Juntos por el Cambio (JxC) del Senado acordaron esta tarde elaborar una declaración en conjunto de rechazo a la resolución del Gobierno de Chile de fijar una nueva demarcación de los límites de la plataforma marítima.

Durante una reunión de la comisión de Relaciones Exteriores, los senadores de ambos espacios políticos coincidieron en la necesidad de elaborar una declaración unánime de rechazo que será aprobada en la próxima sesión del Senado.

Solá también pidió a todos lo sectores políticos que "fijen posición" y que, además de hacerle llegar recomendaciones, se pronuncien sobre "quien tiene razón" en el litigio.

En su presentación ante los senadores, el canciller afirmó que ha recibido "con buena y regular fe recomendaciones sobre la necesidad de tener negociaciones con el hermano país" y aseguró que "las agradece".

"Yo les digo que ese es mi trabajo, no hay otra manera de tomar esto que no sea con negociaciones bilaterales o laudo con un tribunal arbitral. No existe una tercer manera, ese es mi trabajo. Lo que les pido a quienes no comparten (esta posición) no es que me aconsejen, porque nosotros ya sabemos que tenemos que negociar; les pido que digan quién tiene razón de los dos", argumentó.

Solá esgrimió la necesidad de que todos los espacios políticos se pronuncien sobre el tema al sostener que, de lo contrario, "es como mirar desde un balcón y decir 'conversen muchachos'".

El funcionario pidió que todos los sectores "digan qué piensan del fondo de la cuestión más allá del consejo sabio de negociar" y consideró que lo que "lo que está en juego son 5.000 kilómetros cuadrados de plataforma argentina inobjetables y 25.000l km2 de lecho y subsuelo que forman parte del patrimonio de la humanidad y que Chile con este decreto intempestivo se apropia".