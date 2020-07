Las Grutas: Por el reclamo de los vecinos, el ministro de seguridad se reunirá con ellos vía Zoom

El consejo de seguridad de esta villa turística informó que, tras la presentación de una nota reclamando la presencia del ministro de seguridad Gastón Pérez Esteban, el funcionario aceptó la invitación, pero propuso reunirse vía zoom.

El encuentro se programó para la semana próxima, aunque todavía no se brindaron detalles sobre el día y la hora en las que se realizará. Lo que solicitó Pérez Esteban es que desde el consejo (que conforman los residentes locales) se designe sólo a algunos representantes, para agilizar el contacto virtual.

Los habitantes del balneario acompañaron la solicitud que presentaron con más de cien firmas, motivadas por la indignación que produjo el robo ocurrido el domingo, que aún no fue esclarecido, en el que una mujer de 67 años y su hijo de 23 fueron golpeados y retenidos en su domicilio por alrededor de 8 horas.

El robo generó conmoción porque en la villa no suelen darse episodios de tanta violencia. Pero en este caso no fue así, y, antes de huir con 80.000 pesos y 600 dólares, los autores del hecho, encapuchados y cubiertos con barbijos, amenazaron a gritos la mujer diciéndole que “si no nos mostrás donde tenés la plata le vamos a amputar los dedos y las orejas a tu hijo”. Es que, aunque los propietarios no se resistieron, los agresores pensaban encontrar más efectivo.

Ahora, los residentes del balneario quieren mayor presencia policial en los distintos barrios (el robo ocurrió en el Bouchalaufquen), controles efectivos y una pronta resolución del caso.