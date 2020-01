Las Grutas: postales de descuido en la playa más linda

Veredas rotas. Suciedad y descuido. Bulevares con el pasto y la vegetación secas. Ésa es la postal que arroja Las Grutas este verano. La gestión a cargo del exintendente Luis Ojeda (Frente de Todos) la desatendió y Adrián Casadei (JSRN), que tuvo como slogan la frase “salir del abandono”, a escasos 30 días de asumir no pudo revertir una realidad que golpea.



La mala imagen que brinda la ciudad es el comentario obligado de los turistas. Porque la falta de mantenimiento se extendió por mucho tiempo y provocó que algunas situaciones directamente colapsen. El estado de las veredas de la peatonal, por caso, ya no acepta reparaciones menores, porque sus roturas obligan a un abordaje de fondo. Y lo mismo ocurre con las calles más transitadas del centro.



“Taparon un pozo que creo que había dejado la empresa de agua, en la Segunda Bajada, frente a la Casa de la Cultura, por el que durante mucho tiempo la Municipalidad no reclamó. Pero igual se nota el mal estado de las veredas, que a esta altura se tienen que arreglar sí o sí”, manifestó un comerciante de la zona.



Desde el ámbito privado el tema genera visiones encontradas, porque, aunque todos reconozcan el grado de descuido de la villa turística, también saben que los que llegaron al poder con la temporada en marcha no tuvieron tiempo de planificar soluciones.



“El manejo de los containers fue un buen comienzo para todo lo que tiene que ver con la basura. Al arrancar hicieron una campaña para que los vecinos depositaran los desechos en esos contenedores que nos pusieron a disposición. Pero ahora, esos containers ya son de uso exclusivo del Municipio, que acopia en ellos los desperdicios que llevan al basural”, manifestó Carlos Rivas, uno de los integrantes de la asociación de extrahoteleros.



“A esta altura –remarcó el hombre– la ciudad necesita un ordenamiento vial, reparar calles y veredas. Transitar por algunas avenidas y arterias céntricas, como la Cipolletti, es peor que andar sobre ripio porque está llena de pozos. Pero será algo que tendremos que plantear para trabajar en lo sucesivo. Todos comprendemos que en un mes una gestión municipal no puede hacer milagros”, señaló Rivas.



La oferta comercial que se habilitó durante este verano es otro de los puntos que se cuestionan. Los que más se quejan son los integrantes del rubro gastronómico, que critican la profusión de carros de comidas y bebidas que funcionan en predios baldíos, ubicados en distintos espacios céntricos.

“A mí me piden de todo y en un pedazo de tierra que a veces no tiene ni un baño químico ni condiciones mínimas de seguridad habilitan un montón de carros. Algunos se verán más lindos que otros, pero ninguno garantiza la higiene ni la manipulación de alimentos con las que nos vuelven locos en los restaurantes”, opinó el locatario de un restó de la tercera bajada. Este planteo es otro de los que se escuchan de manera incesante durante esta temporada.



“Hay habilitaciones que no se entienden. No sé si serán heredadas del gobierno anterior. Pero la verdad que es que sorprende que a algunos les pidan tanto y después a otros los habiliten con tan poco. En el caso de los carros gastronómicos las quejas de los comerciantes por la competencia desleal supongo que se canalizará vía cámara de comercio”, opinó Rivas.

La esquina de las polémicas

y de los exfuncionarios

Una de las esquinas más céntricas de la ciudad, ubicada en Bariloche e Ingeniero Jacobacci, sigue siendo el centro de todas las polémicas. En junio del año pasado, antes de que el ex intendente Luis Ojeda culminara su gestión, se autorizó una excepción al código para que allí una sociedad compuesta por conocidos empresarios locales demoliera una parrilla para construir un edificio de tres plantas con 15 cocheras en subsuelo. Y ahora, la gestión de Adrián Casadei (JSRN) aceptó que en el espacio que está en construcción funcione un paseo gastronómico.



Los nombres de los titulares de los carros que se ven allí sorprenden. Tiene un tráiler de ahumados el intendente por dos gestiones y ex legislador Javier Iud (Frente de Todos). También poseería un carromato el ex titular del área de inspección gral de la gestión anterior, José Acosta. Mientras que entre los integrantes de la sociedad “Bahía San Antonio SA”, que se conformó en abril del 2018 y es dueña del terreno, están Joaquín Landívar, que es el actual secretario de hacienda de Casadei y también ocupó ese cargo en el último tramo de la intendencia Ojeda.



Los otros dueños de la tierra son Augusto y Gerardo Collado, Julio e Ítalo Sangiuliano, Adrián Intrieri, Edgardo Linares, Pablo y Mariano Vincent y Renzo Serra. Todos nombres conocidos dentro del ámbito local.

Los gastronómicos locales, en privado, hacen escuchar sus quejas. Pero hasta ahora no se animaron a plantearlas formalmente, debido, según mencionan, a los nombres ligados al terreno, que cuenta con 6 trailers.

“Los integrantes de esa sociedad nos presentaron un parcial de obra y le cambiaron el destino al lugar, poniéndolo como paseo gastronómico. Y en esas condiciones no hubo impedimentos técnicos para su habilitación. Porque existe una ordenanza que habilita esos espacios, que no sacamos nosotros, sino el gobierno anterior” justificó Mariano Zacharonock, el nuevo titular del área municipal que regula los comercios.



Sobre los trailers de comida en general el funcionario adelantó que “asumimos con la temporada en marcha, pero, a partir de marzo, veremos cómo ordenamos su funcionamiento”.

La estrategia para volcar en obras

El gobierno municipal insiste en que, antes de que culmine la temporada, quiere poner en vigencia la ecotasa, el tributo que se aprobó por ordenanza y pagarán los turistas que se alojen tanto en esta ciudad como en el Puerto San Antonio Este o San Antonio Oeste. Es que el monto a abonar, que estará sujeto a la categoría de las plazas, deberá invertirse en infraestructura turística. Algo que la ciudad está necesitando. “La lógica es recaudar en el verano, cuando se registran la mayor cantidad de pernoctes para poder planificar y realizar obras en invierno. Por eso lo ideal es no perderse el movimiento que se está generando en esta temporada, y arrancar cuanto antes con la implementación del tributo”, manifestó Joaquín Landívar, el titular del área de hacienda.



Según Landívar la semana próxima los prestadores serán convocados a un encuentro en el que se explicará en detalle la instrumentación de este sistema. “En Bariloche hace años que se implementó y se desarrolla con éxito. Y justamente gente de esa ciudad vendrá a compartir su experiencia con nosotros”, adelantó Landívar.